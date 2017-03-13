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В Гомеле установят киоски по продаже проездных талонов, оснащенные солнечными батареями

14.03.2017 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле появляются обновленные киоски по продаже проездных талонов. Скоро они будут отличаться не только внешним видом. В ближайшее время на них будут установлены солнечные батареи, сообщает газета «Гомельские ведомости».


Первые ларьки на солнечных батареях появятся на остановках общественного транспорта «Площадь Ленина, «Цирк» и «Ул. Жарковского».Необходимым оборудованием уже занимается КУП «Горэлектротранспорт».

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле появляются обновленные киоски по продаже проездных талонов. Скоро они будут отличаться не только внешним видом. В ближайшее время на них будут...

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