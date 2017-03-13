В Гомеле появляются обновленные киоски по продаже проездных талонов. Скоро они будут отличаться не только внешним видом. В ближайшее время на них будут установлены солнечные батареи, сообщает газета «Гомельские ведомости».





Первые ларьки на солнечных батареях появятся на остановках общественного транспорта «Площадь Ленина, «Цирк» и «Ул. Жарковского».Необходимым оборудованием уже занимается КУП «Горэлектротранспорт».