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В Гомеле установят киоски по продаже проездных талонов, оснащенные солнечными батареями
14.03.2017 13:25 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле появляются обновленные киоски по продаже проездных талонов. Скоро они будут отличаться не только внешним видом. В ближайшее время на них будут установлены солнечные батареи,
Первые ларьки на солнечных батареях появятся на остановках общественного транспорта «Площадь Ленина, «Цирк» и «Ул. Жарковского».Необходимым оборудованием уже занимается КУП «Горэлектротранспорт».
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В Гомеле появляются обновленные киоски по продаже проездных талонов. Скоро они будут отличаться не только внешним видом. В ближайшее время на них будут...
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