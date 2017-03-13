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Лукашенко нарезал 4 задачи новому министру труда
14.03.2017 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар – Sputnik. Новый министр труда Беларуси Ирина Костевич должна будет на этом посту четыре основные задачи, которые обозначил президент республики Александр Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.
© Фото: Министерство экономики
О назначении бывшего замминистра экономики главой Министерства труда и социальной защиты
"Глава государства поручил ведомству сосредоточить усилия на решении основных задач – обеспечении высокого уровня занятости в стране и создании эффективного рынка труда", – сказали в пресс-службе белорусского лидера.
Среди того, на чем должна будет Костевич сделать упор в работе на новой должности, президент обозначил также повышение уровня доходов населения и совершенствование системы защиты уязвимых категорий граждан.
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Костевич должна будет заняться повышением уровня занятости населения и увеличением доходов граждан.
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