МИНСК, 14 мар – Sputnik. Новый министр труда Беларуси Ирина Костевич должна будет на этом посту четыре основные задачи, которые обозначил президент республики Александр Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



© Фото: Министерство экономики Новым министром труда назначена Ирина Костевич

О назначении бывшего замминистра экономики главой Министерства труда и социальной защиты стало известно днем во вторник – соответствующее решение принял президент.

"Глава государства поручил ведомству сосредоточить усилия на решении основных задач – обеспечении высокого уровня занятости в стране и создании эффективного рынка труда", – сказали в пресс-службе белорусского лидера.

Среди того, на чем должна будет Костевич сделать упор в работе на новой должности, президент обозначил также повышение уровня доходов населения и совершенствование системы защиты уязвимых категорий граждан.