Описания нескольких десятков супов, сыров, блинов и других блюд белорусской национальной кухни теперь собраны на одном сайте — Gastinia.by . На портале можно найти информацию о гастрономических маршрутах, фестивалях, а также кулинарных приведениях — блюдах, которые мы утратили.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Создатели Gastinia.by — общественная организация «Отдых в деревне» и студенты факультета международных отношений БГУ.

— Мы хотим сломать стереотип, что Беларусь — ­ это "драник-ленд", — говорят авторы проекта. — Беларусь — ­ это страна с богатым кулинарным наследием, которое в основном сохранилось в глубинке и о котором хочется рассказать.

Кроме «Рэцэптаў», «Смачных навін», «Помнікаў ежы» отдельным разделом на сайте вынесена интерактивная карта. Здесь туристы смогут найти информацию об агроусадьбах, где можно попробовать белорусские блюда.

Здесь же размещен и каталог, который поможет найти подходящую усадьбу и связаться с ее хозяевами. Для удобства посетителей, сообщают авторы проекта, они «связали» объекты каталога со списком рецептов.

— Нашу карту мы хотели сделать как можно более «человечной», — отмечает Валерия Клицунова, руководитель общественного объединения «Отдых в деревне». — Поэтому она содержит не только рецепты, но и имена людей, которые все это умеют готовить и с радостью угостят своими блюдами.