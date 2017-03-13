МИНСК, 14 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил бывшего главного идеолога республики Игоря Бузовского главой администрации Центрального района Минска, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Белорусский лидер произвел во вторник ряд кадровых назначений: в республике появился новый министр труда – на этой должности теперь будет работать бывшая замминистра экономики Ирина Костевич, были также названы фамилии новых гендиректоров ведущих предприятий нефтепромышленного комплекса Беларуси – ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" возглавил Виталий Павлов, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" – Олег Починок, ОАО "Нафтан" – Александр Демидов.

"Президент дал согласие на назначение Игоря Бузовского главой администрации Центрального района Минска", –

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