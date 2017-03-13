Сегодня в Гомельском областном суде вынесен приговор Александру Шештакаускасу, зарубившему топором свою бывшую возлюбленную, 19-летнюю учащуюся Гомельского медицинского колледжа Анастасию Бодунову. Молодому человеку дали 20 лет колонии усиленного режима.





Трагедия произошла 30 августа 2016 года в одной из квартир пятиэтажки на улице Малайчука в Гомеле. Между молодыми людьми вспыхнула ссора, парень схватил топор и нанес девушке не менее 30 ударов.

Еще на первом судебном заседании обвиняемый признал свою вину. В ходе дальнейших судебных разбирательств были допрошены свидетели — прибывшие первыми на место происшествия участковый и сотрудники охраны, врачи, молодой человек погибшей, ее подруга и приятель обвиняемого. Троим последним, а также матери убитой девушки сразу после произошедшего с помощью СМС-сообщений и звонков Шештакаускас сообщил, что Насти больше нет.

Мать и дядя Александра Шештакаускаса, находящиеся в момент совершения убийства в этой же квартире, отказались от дачи показаний.

На предпоследнем судебном заседании состоялся осмотр вещдоков , изъятых на месте преступления. Среди них — личные вещи убийцы и его жертвы, орудие убийства — топор, а также несколько записок, которые Александр адресовал Насте. В них — признания в любви, безысходность и мольбы вернуть отношения.

Гособвинитель квалифицировал действие Шештакаускаса как убийство, совершенное с особой жестокостью и запросил для него 18 лет колонии усиленного режима.

Родители убитой попросили наказать обвиняемого строже и дать ему 25 лет тюрьмы.

На последнем слове парень просил у них прощение за содеянное и сказал, что убитая Настя приходит к нему во снах.

Сегодня суд признал Александра Шестакаускаса виновным в совершении умышленного убийства с особой жестокостью. Молодому человеку дали 20 лет колонии усиленного режима. Кроме этого, суд вынес решение о выплате пострадавшей стороне морального ущерба в сумме 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.