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Больше, чем просил прокурор. Вынесен приговор гомельчанину, зарубившему топором свою бывшую девушку
14.03.2017 14:20 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Гомельском областном суде вынесен приговор Александру Шештакаускасу, зарубившему топором свою бывшую возлюбленную, 19-летнюю учащуюся Гомельского медицинского колледжа Анастасию Бодунову. Молодому человеку дали 20 лет колонии усиленного режима.
Трагедия произошла 30 августа 2016 года в одной из квартир пятиэтажки на улице Малайчука в Гомеле. Между молодыми людьми вспыхнула ссора, парень схватил топор и нанес девушке не менее 30 ударов.
Еще на первом судебном заседании обвиняемый признал свою вину. В ходе дальнейших судебных разбирательств были
Мать и дядя Александра Шештакаускаса, находящиеся в момент совершения убийства в этой же квартире, отказались от дачи показаний.
На предпоследнем судебном заседании состоялся
Гособвинитель квалифицировал действие Шештакаускаса как убийство, совершенное с особой жестокостью и запросил для него 18 лет колонии усиленного режима.
Родители убитой попросили наказать обвиняемого строже и дать ему 25 лет тюрьмы.
Сегодня суд признал Александра Шестакаускаса виновным в совершении умышленного убийства с особой жестокостью. Молодому человеку дали 20 лет колонии усиленного режима. Кроме этого, суд вынес решение о выплате пострадавшей стороне морального ущерба в сумме 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Прокурор запросил для обвиняемого 18 лет колонии усиленного режима. Родители убитой попросили наказать Александра строже и дать ему 25 лет тюрьмы.
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