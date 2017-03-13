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Белорусы стали чаще заключать брачные договоры
14.03.2017 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар – Sputnik. Белорусы стали в последние годы активнее заключать брачные договоры, сообщила во вторник в пресс-центре Sputnik Беларусь председатель Минской городской нотариальной палаты Елена Метельская.
© Sputnik Вадим Жернов
Нотариусы рассказали о самых популярных среди населения услугах: так, белорусы обращаются часто с вопросами о наследстве, займах или сделках по обязательной нотариальной форме.
"В том числе и для заключения брачных договоров, которых в последние годы становится больше. Так, если в 1999 году количество таких соглашений измерялось десятком на всю страну, но сейчас их количество возросло заметно", – рассказала Метельская.
По словам нотариуса, явный фаворит по количеству брачных договоров на душу населения – Минск, который заметно опережает по этому показателю другие регионы Беларуси.
Уже в среду 15 марта белорусские нотариусы будут бесплатно консультировать всех желающих – по вопросам, входящим в компетенцию специалистов.
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Рекордсменом по количеству подписанных таких документов нотариусы называют Минск.
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