МИНСК, 14 мар – Sputnik. Белорусы стали в последние годы активнее заключать брачные договоры, сообщила во вторник в пресс-центре Sputnik Беларусь председатель Минской городской нотариальной палаты Елена Метельская.



© Sputnik Вадим Жернов Все возрасты покорны: более тысячи белорусок вышли замуж после 60

Нотариусы рассказали о самых популярных среди населения услугах: так, белорусы обращаются часто с вопросами о наследстве, займах или сделках по обязательной нотариальной форме.

"В том числе и для заключения брачных договоров, которых в последние годы становится больше. Так, если в 1999 году количество таких соглашений измерялось десятком на всю страну, но сейчас их количество возросло заметно", – рассказала Метельская.

По словам нотариуса, явный фаворит по количеству брачных договоров на душу населения – Минск, который заметно опережает по этому показателю другие регионы Беларуси.

Уже в среду 15 марта белорусские нотариусы будут бесплатно консультировать всех желающих – по вопросам, входящим в компетенцию специалистов.