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Белорусы стали чаще заключать брачные договоры

14.03.2017 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар – Sputnik. Белорусы стали в последние годы активнее заключать брачные договоры, сообщила во вторник в пресс-центре Sputnik Беларусь председатель Минской городской нотариальной палаты Елена Метельская.

Белорусы стали чаще заключать брачные договоры
© Sputnik Вадим Жернов
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Нотариусы рассказали о самых популярных среди населения услугах: так, белорусы обращаются часто с вопросами о наследстве, займах или сделках по обязательной нотариальной форме.

"В том числе и для заключения брачных договоров, которых в последние годы становится больше. Так, если в 1999 году количество таких соглашений измерялось десятком на всю страну, но сейчас их количество возросло заметно", – рассказала Метельская.

По словам нотариуса, явный фаворит по количеству брачных договоров на душу населения – Минск, который заметно опережает по этому показателю другие регионы Беларуси.

Уже в среду 15 марта белорусские нотариусы будут бесплатно консультировать всех желающих – по вопросам, входящим в компетенцию специалистов.

 
Теги: Минск
 
 
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Рекордсменом по количеству подписанных таких документов нотариусы называют Минск.

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