«На разработку моделей уходит по 2−3 месяца», — говорит инвестор проекта EWA Андрей Колесникович. В прошлом году он с коллегами по бизнесу подумал, что можно не просто продавать фанеру, но и делать из нее трехмерный интерактивный пазл. Чертежи деревянного конструктора для «больших детей» нарисовали инженеры из Казахстана и России, пинские умельцы на лазерных станках выпилили детали, а затем собирали и разбирали модели, доводили их до ума и совершенствовали. Скоро первые наборы для сборки поступят в продажу, а на краудфандинговой площадке Indiegogo начнется сбор средств.





В детстве, помню, всегда восхищался товарищем, которому хватало терпения и усидчивости, чтобы аккуратно отковырять от пластмассовых каркасов детали воздушных судов, склеить их воедино, не потеряв ни одной мелкой детали, а потом еще и наклейки нанести с точностью до миллиметра. Потом, правда, узнал, что эскадрилью из гражданских и военных самолетов, которая гирляндой свисала на лесках с потолка его комнаты, собирал не он, а папа. Суровый такой мужик с усами, военной осанкой и твердой жизненной позицией. Его легко можно было представить в офицерской форме на параде, но никак не скукоженным над лакированным столом с детским набором. Сейчас я его понимаю.

Ручной труд для мужчины — это как медитация. Не важно, чем ты занимаешься: чинишь протекающий унитаз, мастеришь деревянный стол, меняешь перегоревшую лампочку или собираешь машинку из LEGO — ты отдыхаешь, чистишь голову, приводишь мысли в порядок, успокаиваешься. Конструкторы и пазлы — это всегда весело. Папа наслаждается процессом, ребенок — результатом. А иногда оба наслаждаются и тем, и другим. Именно на это и сделали ставку пинские энтузиасты, которые решили создавать белорусские интерактивные 3D-пазлы.



Фото: ООО «Конгломерат»

«Люди начинают жить для себя»

В офисе пинского ООО «Конгломерат» гостей встречает массивный фанерный дракон, который восседает на черном журнальном столике. Андрей Колесникович подходит к фигуре, поворачивает несколько раз деревянный ключик, который торчит из спины сказочного монстра, затем дергает рычажок, и модель оживает: под легкий стрекот деревянного двигателя дракон машет крыльями.





— У нас фанерный бизнес, — начинает рассказ Андрей. — Мы решили не просто продавать листы фанеры, а получить какой-то конечный продукт самим. Поискав в интернете и оглядевшись вокруг, обратили внимание на сегмент хобби. Ведь сейчас люди начинают жить для себя. Вот мы им и предлагаем идею проведения совместного семейного или дружеского досуга — сесть вместе с детьми и создать такие модельки.





Идея не нова. В 2014 году в Украине появился стартап Ugears, который занимался выпуском деревянных 3D-пазлов. Компания вышла на kickstarter с целью собрать на производство моделей 20 тысяч долларов. Пользователи перечислили в 20 раз больше — 400 тысяч долларов.





Несмотря на внешнее сходство, пинский стартап пошел другим путем:

— Ugears и их последователей сейчас много. У нас немножко другая концепция. Их игрушки сравнительно небольшого размера, а мы берем массивностью. Наши игрушки призваны не только скрасить досуг, но и разнообразить интерьер. Их приятно поставить на стенку, камин, — отметил инвестор проекта.

Над проектом команда начала работать с сентября прошлого года. Первые сложности возникли с поиском инженеров, которые смогли бы сделать оригинальные чертежи для моделей. Перебрали около 100 конструкторов и остановились на двух.



Андрей Колесникович (на фото слева) в производственном цеху. Фото: ООО «Конгломерат»

— Инженеры у нас на аутсорсинге. Так получилось, что в Беларуси мы не нашли специалистов, способных довести проект до конца. На данный момент у нас один инженер в России, один — в Казахстане. Они присылают чертежи, мы каждое утро с ними совещаемся, где что изменить, довести до ума, — рассказал собеседник.

Когда инженер присылает чертеж, в Пинске выпиливаются детали и начинается сборка. Пазлы собираются и разбираются по несколько раз. Завершить модель с первого чертежа получается редко. Сложность заключается в том, чтобы итоговый продукт был интерактивным. Баллисты, скорпионы, требушеты, гаубицы — должны стрелять, танки, машинки — ездить, дракон — махать крыльями.

— У нас на разработку моделей уходит по 2−3 месяца. Каждый день что-то переделывается. Над драконом мы начали работу в конце ноября с механизма крыльев — это было основное, оболочку не сложно сделать. В начале марта мы, можно сказать, почти закончили. Я думаю, что к середине апреля дракон пойдет в серию, — пообещал Андрей.

Первой стали разрабатывать коллекцию военной техники — специально для поклонников онлайн-игры World of Tanks.

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Видео: EWA eco-wood-art

— Начинали мы с танков. Они у нас на клею. Модель массивная и делать мелкие крепежные детали было очень сложно. Использование клея было вызвано необходимостью. Некоторых потенциальных клиентов это смущало. Сейчас мы от клея уходим, — заверил собеседник.





«Папа, пошли дальше клеить»

Новые модели компания делает без использования клея. Однако с танковой линией все немного сложнее. Отказаться от него можно, но тогда придется пожертвовать сходством с реальными прототипами, что отпугнет коллекционеров. Поэтому пока на такой шаг пинчане пойти не готовы.

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К военной технике со временем добавилась коллекция осадных орудий: баллиста, скорпион, требушет. Также мастера изготовили имиджевые модели — 3D-пазл дракона и робота.

В будущем планируется выпуск коллекции винтажных автомобилей. Первый экземпляр уже готов. В стареньком Ford двигается руль, колеса, открываются двери. Сейчас пинские мастера совершенствуют рабочий образец, чтобы и его пустить в серию.





Как отмечает Андрей, целевая аудитория проекта — семьи. Собирать 3D-пазлы будет интересно как взрослым, так и детям.

— Наша возрастная категория 14+. Детям помладше будет интересно посидеть сбоку и посмотреть, как это собирается. Самостоятельно они это не соберут. Даже взрослому будет довольно-таки сложно. На один танк у меня, человека, который собрал их штук 20, уходит часов пять, — объяснил Андрей.

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Андрей признается, что модели он уже тестировал на своих детях. Процесс сборки захватил даже самых маленьких.

— Собирал со своим трехлетним ребенком. Он мне все говорил: «Папа, дай я поклею». Сел отдохнуть, а ребенок опять: «Папа, пошли дальше клеить», — смеется собеседник.





«На kickstarter уже сливки собраны»

У проекта есть заключенные договора с интернет-магазинами Беларуси и России, договоренность о сотрудничестве с торговым представителем в Германии. Сейчас компания занимается подготовкой заказов.





— Мы пока не форсируем события. Так как производственная мощность у нас пока не самая большая. Мы закупили и ждем очередную партию станков, чтобы можно было что-то предлагать людям. Массово рвануть в сбыт и сесть в лужу, так как не можем подтвердить заказы — не хотим. Придут станки, увеличится объем — будем искать новых потребителей, — сообщил инвестор.

Также проект готовят к выходу на краудфандинговую платформу Indiegogo.

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— На kickstarter (краудфандинговая платформа, где собирали деньги украинцы из Ugears. — прим. TUT.BY) после Ugears уже делать нечего. Максимум, на что мы можем замахнуться, это Indiegogo. На kickstarter уже сливки собраны. Будем собирать средства на развитие мощностей, на производство, на выпуск линейки моделей старинных автомобилей, — пояснил Андрей и добавил, что выход на краудфандинг это, скорее, имиджевый ход, для того, чтобы привлечь внимание западной аудитории к продукции.

Если собрать необходимые средства через народное финансирование не получится, проект все равно будет развиваться дальше:

— Если не удастся собрать деньги, сворачивать не собираемся. Мы много работали, многого добились и на одной неудаче разворачиваться не будем.