В Минской области в 2017 году планируется создать 25 новых зон отдыха на водоемах, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» Валерий Хохлов, передает БЕЛТА .

Представитель ведомства напомнил, что в прошлом году были приведены в порядок 317 пляжей. Работа в этом направлении продолжится нынешней весной. Также продолжится оборудование рядом с зонами отдыха на водоемах автомобильных парковок. В 2017 году запланировано создание 34 таких объектов, притом что в прошлом году появилась 31 подобная автопарковка.

«В 2017 году запланировано также благоустройство 309 дворовых территорий. Кроме того, в области будет высажено около 7 тыс. деревьев и 3 тыс. единиц кустарника», — рассказал Валерий Хохлов. По его словам, необходимо дополнительно установить более 700 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

На текущий год в Минской области запланировано и благоустройство 84 воинских захоронений, ремонт улично-дорожной сети на площади около 80 тыс. кв. м, ликвидация восьми мини-полигонов твердых коммунальных отходов, снос более 900 ветхих домов. Валерий Хохлов подчеркнул, что снос таких строений проводится по четкому алгоритму в соответствии с законодательством.