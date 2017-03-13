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ЧП на заводе в Скиделе: врачи борются за жизнь единственной выжившей

14.03.2017 15:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Врачи не оставляют попуток спасти жизнь единственной выжившей при взрыве Скидельского сахарного комбината. Всего во время взрыва на заводе пострадали пять человек, их состояние оценивалось как тяжелое, за неделю четыре женщины скончались.

Взрыв

ЧП на сахарном комбинате в Скиделе произошло около часа ночи 25 февраля. Пять сотрудниц комбината получили серьезные травмы из-за вспышки пылевоздушной смеси серьезные травмы получили. Трех женщин доставили в Минск в БСМП, а две остались в Гродно. Состояние всех пациенток медики оценивалось как тяжелое, они были введены в состояние медикаментозной комы. Врачи объявили о сборе донорской крови для пострадавших.

ЧП на заводе в Скиделе: врачи борются за жизнь единственной выжившей
© Фото: пресс-служба Следственного комитета
Спасатель: почему так опасен взрыв пылевоздушной смеси

Вместе с тем, несмотря на все усилия врачей, четырех из пяти пострадавших женщин спасти не удалось.

Первой умерла 44-летняя сотрудница комбината, находившаяся на лечении в Гродненской БСМП. Трагедия произошла в ночь на 4 марта. Менее чем через неделю, 10 марта, столичные врачи сообщили и смерти еще одной пациентки. Третья женщина скончалась в минувшую субботу, 11 марта. Она также проходила лечение в Минской БСМП. Во вторник, 14 марта, стало известно о смерти четвертой пострадавшей.

Медики делают все необходимое, чтобы сохранить жизнь женщины, которая сейчас находится в столичной больнице.

Привлечение поляков

После взрыва на сахарном заводе следователи возбудили уголовное дело по факту служебной халатности. Ранее Sputnik со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Сергея Шершеневича сообщал, что были допрошены руководители и работники предприятия. Следователи изъяли документы по охране труда и технике безопасности, технологическую документацию по цеху, где был взрыв.

ЧП на заводе в Скиделе: врачи борются за жизнь единственной выжившей
© Sputnik/ Артем Чирва
Экспертов из Польши привлекут к расследованию дела о взрыве в Скиделе

Накануне в СК проинформировали, что к расследованию уголовного дела будут привлечены польские эксперты, имеющие опыт обслуживания оборудования установленного на предприятии. В комитете подчеркнули, что расследование трагедии осуществляется главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета.

Вместе с тем, местные жители уверены, что трагедия на заводе явилось следствием преступной халатности на производстве. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Медикам приложили все усилия, что спасти четырех женщин, пострадавших во время взрыва на Скидельском сахарном комбинате, однако сотрудницы предприятия умерли.

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