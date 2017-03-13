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ЧП на заводе в Скиделе: врачи борются за жизнь единственной выжившей
14.03.2017 15:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Врачи не оставляют попуток спасти жизнь единственной выжившей при взрыве Скидельского сахарного комбината. Всего во время взрыва на заводе пострадали пять человек, их состояние оценивалось как тяжелое, за неделю четыре женщины скончались.
Взрыв
Вместе с тем, несмотря на все усилия врачей, четырех из пяти пострадавших женщин спасти не удалось.
Медики делают все необходимое, чтобы сохранить жизнь женщины, которая сейчас находится в столичной больнице.
Привлечение поляков
© Sputnik/ Артем Чирва
Накануне в СК проинформировали, что к расследованию уголовного дела будут привлечены польские эксперты, имеющие опыт обслуживания оборудования установленного на предприятии. В комитете подчеркнули, что расследование трагедии осуществляется главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета.
Вместе с тем, местные жители уверены, что трагедия на заводе явилось следствием преступной халатности на производстве.
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Медикам приложили все усилия, что спасти четырех женщин, пострадавших во время взрыва на Скидельском сахарном комбинате, однако сотрудницы предприятия умерли.
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