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Гомельчанину суд дал 20 лет за убийство девушки топором
14.03.2017 15:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар – Sputnik. Гомельский областной суд приговорил жителя Гомеля, который зарубил топором свою 19-летнюю девушку, к 20 годам лишения свободы, сообщили Sputnik в суде.
Трагедия произошла летом 2016 года, уголовное дело за убийство с особой жестокостью расследовало управление СК по Гомельской области.
"Приговором суда обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном с особой жестокостью и ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", – сообщили Sputnik во вторник в суде.
Суд также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевших материальную компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей каждому.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленные законом сроки.
Ранее агентство со ссылкой на СК сообщало, что погибшая гомельчанка и 24-летний молодой человек проживали вместе и накануне трагедии расстались. Девушка пришла в квартиру в микрорайоне Старый аэродром, принадлежащую бывшему возлюбленному, чтобы забрать забытые вещи, но была жестоко убита.
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После убийства он разослал о СМС о совершенном преступлении ее родителям и друзьям.
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