МИНСК, 14 мар – Sputnik. Гомельский областной суд приговорил жителя Гомеля, который зарубил топором свою 19-летнюю девушку, к 20 годам лишения свободы, сообщили Sputnik в суде.

Трагедия произошла летом 2016 года, уголовное дело за убийство с особой жестокостью расследовало управление СК по Гомельской области.

"Приговором суда обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном с особой жестокостью и ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", – сообщили Sputnik во вторник в суде.

Суд также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевших материальную компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленные законом сроки.

Ранее агентство со ссылкой на СК сообщало, что погибшая гомельчанка и 24-летний молодой человек проживали вместе и накануне трагедии расстались. Девушка пришла в квартиру в микрорайоне Старый аэродром, принадлежащую бывшему возлюбленному, чтобы забрать забытые вещи, но была жестоко убита.