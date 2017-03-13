Воскресные обязанности отвлекли жителей от наблюдений за своеобразным гейзером из горячей воды, вырвавшимся из прорванной трубы, и привлекли к себе больше внимание блогеров, чем местных жителей. Корреспондент Sputnik Елена Васильева побывала на месте аварии — посмотрела, все ли залатали, и выяснила, стоит ли опасаться следующего порыва.

Жильцы и службы сработали хорошо

В Сухарево жизнь шла своим чередом, от блогеров, избравших этот район в воскресенье второй после Орши горячей (но на этот раз — буквально) точкой страны, не осталось и следа. В нескольких местах рабочие устраняли видимые следы порыва — трубы уже залатали, осталось присыпать землей и заложить плиткой.

Авария на трубопроводе в районе улиц Мачульского и Янковского в Минске произошла около 12:40 в воскресенье 12 марта. В интернете появились фотографии "тумана".



© Sputnik / Елена Васильева Авария устранена - теперь предстоит ликвидировать ее последствия

Председатель товарищества собственников "Сухаревские холмы" Андрей Волков рассказал, что блогеры фотографировали "не то": столпившись у места, где было больше всего тумана, они не пробрались к по-настоящему важной локации — месту разрыва трубы, откуда и лилась горячая вода.

Он уверен, что теплосети, ГАИ, МЧС отработали нормально.

"Были сконцентрированы все силы, можно вписать ситуацию в учебное пособие о том, как нужно работать. А то, что блогеры ходили там, где больше пара, и снимали, что, якобы, в этой точке сконцентрировано мало служб — так они не там фотографировали. Они делали селфи на фоне люков, но здесь не было прорыва, основная концентрация дежурных сил была на месте прорыва. Говорю — идите туда, а они — не пойдем, здесь грязно! Конечно, пара много — 110 градусов вода. Я считаю, что это саботаж", — поделился своим мнением председатель товарищества.

Сам Волков некоторое время работал главным инженером Советского района и рассказал, что подобные ситуации случались и в других районах города. Но во Фрунзенском с ситуацией справились лучше и оперативнее.

"Приехали бригады МЧС, держали людей, чтобы никто не влез в кипящую воду, работали несколько аварийных бригад, которые сразу начали копать землю в месте порыва, работали сотрудники двух ЖРЭО, ГАИ эвакуировали транспорт жильцов", — перечислил Волков.



© Sputnik / Елена Васильева Ходить здесь пока невозможно

Некоторые машины в районе аварии залило водой. Но, по словам председателя товарищества, их во время вытянули.

"Поначалу машины не заводились — попали в кипяток, электрика глючила. Несколько человек говорили, что будут пытаться требовать возмещать ущерб, но после оказалось, что машина завелась и поехала. В целом обошлось без серьезных эксцессов — все, в том числе и жильцы, сработали хорошо. Один человек ступил в поток горячей воды, был госпитализирован, но после отпущен. Если бы были серьезные проблемы, все уже были бы у меня, сразу приходят", — рассказал Волков.



© Sputnik / Елена Васильева Председатель товарищества собственников "Сухаревские холмы" Андрей Волков уверен - все службы сработали слажено и оперативно

Впрочем, до полной ликвидации последствий аварии еще далеко — необходимо убрать территорию, восстановить провалы плитки там, где ее размыло водой. Рабочие утверждают, что за три дня все будет восстановлено.

Латать или менять?

Больше всего грунт размыло у частного дома близ высоток. Хозяин надеется, что материальный ущерб возместят.

"Что было — уже все в интернете увидели. Там прорвало, тут прорвало — мой огород залило кипятком. Буду писать в исполком. Завтра поеду в ЖРЭО, займусь решением вопросов. Чего мне сейчас бегать, вчера только воду согнали с участка", — рассказал владелец частного дома, участок которого залило водой. Кто заплатит за затопленный огород, мужчина пока не знает.



© Sputnik / Елена Васильева От потоков воды остались лишь грязные лужи

По словам рабочих, причиной порыва могла стать коррозия металла, предупредить такие ситуации практически невозможно.

"Многие сети нуждаются в замене. Раньше мы меняли в год порядка восьмидесяти километров сетей, сейчас — сорок-пятьдесят. Устранять последствия, наверное, дешевле, чем поменять трассу. В двух кварталах трубы поменять — больше миллиона долларов", — высказал свое мнение один из рабочих.

"Чем закончилось — не знаю, ребенок проснулся"

На детской площадке тоже все оказались довольны работой ремонтных служб во время аварии и после нее.

"Авария была большая, но устранили быстро. Воду у нас в доме не отключали. Правда, мужу пришлось перепарковать машину и он немного обжег ноги — было много воды, но никто не возмущался", — заверила одна из женщин, прогуливающихся по району с детской коляской.



© Sputnik / Елена Васильева Работы на месте порыва идут полным ходом - за три дня рабочие обещают все восстановить

Другая рассказала, что за ходом устранения неполадок наблюдала из окна.

"Смотрю — трактор сгоняет горячую воду с асфальта, а потом провалился в яму, которую вода размыла. Там не просто ямка, а канавка даже. Рабочий потом сидела на тракторе и ждал, когда ему помогут. Чем закончилось все я не увидела — ребенок проснулся ", — рассказала одна из местных жительниц, и тем образно продемонстрировала место проблем ЖРЭО в иерархии ценностей.