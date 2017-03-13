По данным читателя TUT.BY, школы как минимум одного района Минска получили распоряжение максимально занять старшеклассников после обеда 15 марта. В управлении образования эту информацию опровергают. Напомним, на завтрашний вечер в столице запланирован очередной «Марш нетунеядцев».



Фото предоставлено читателем TUT.BY

Распоряжение, которое анонимно прислал в редакцию читатель, адресовано руководителям школ. Их просят провести с учениками, особенно старшеклассниками, «максимальное количество дополнительных и факультативных занятий, воспитательных мероприятий с максимальной занятостью детей до 20 часов».

При этом директорам школ поручено «взять на контроль каждого учащегося старших классов».

Распоряжение подписано И. А. Чернявской. Такие же инициалы и фамилия — Ирина Александровна Чернявская — у начальника управления образования, спорта и туризма Фрунзенского района Минска.

— В первый раз слышу, — ответила Ирина Чернявская, когда корреспондент TUT.BY процитировал ей распоряжение.

— То есть управление образования Фрунзенского района не рассылало это?

— Я не рассылала, — ответила Чернявская.

Возможно, заняты до вечера 15 марта будут не только некоторые школьники, но и студенты.



Фото со страницы в Facebook пользователя Юрый Лукашэвіч

Такое фото сегодня разместил в своем Facebook лидер «Моладзі БНФ» Юрий Лукашевич. По его словам, оно было сделано в Минском государственном политехническом колледже БНТУ (МГПК БНТУ).

На сайте колледжа сказано , что расписание на 15 марта поменялось «в связи с организацией торжеств» в честь Дня Конституции Беларуси.

Напомним, сегодня милиция задержала двух студентов МГПК БНТУ, активистов «Моладзі БНФ» Никиту Красносутского и Николая Логинова.

О том, что расписание на 15 марта поменялось не только в МГПК, но и в других учебных заведениях, написал в своем Facebook репетитор из Минска Алексей Василевский.