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Минским школам поручили занять старшеклассников в день "Марша нетунеядцев"? РОНО это опровергает
14.03.2017 15:42 — Новости Общества | Tut.by
По данным читателя TUT.BY, школы как минимум одного района Минска получили распоряжение максимально занять старшеклассников после обеда 15 марта. В управлении образования эту информацию опровергают. Напомним, на завтрашний вечер в столице запланирован очередной «Марш нетунеядцев».
Распоряжение, которое анонимно прислал в редакцию читатель, адресовано руководителям школ. Их просят провести с учениками, особенно старшеклассниками, «максимальное количество дополнительных и факультативных занятий, воспитательных мероприятий с максимальной занятостью детей до 20 часов».
При этом директорам школ поручено «взять на контроль каждого учащегося старших классов».
Распоряжение подписано И. А. Чернявской. Такие же инициалы и фамилия — Ирина Александровна Чернявская — у
— В первый раз слышу, — ответила Ирина Чернявская, когда корреспондент TUT.BY процитировал ей распоряжение.
— То есть управление образования Фрунзенского района не рассылало это?
— Я не рассылала, — ответила Чернявская.
Возможно, заняты до вечера 15 марта будут не только некоторые школьники, но и студенты.
Такое фото сегодня разместил в своем Facebook лидер «Моладзі БНФ» Юрий Лукашевич. По его словам, оно было сделано в Минском государственном политехническом колледже БНТУ (МГПК БНТУ).
На сайте колледжа
Напомним, сегодня
О том, что расписание на 15 марта поменялось не только в МГПК, но и в других учебных заведениях, написал в своем Facebook репетитор из Минска Алексей Василевский.
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Школы как минимум одного района Минска получили из управления образования распоряжение максимально занять старшеклассников после обеда 15 марта. Напомним, на...
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