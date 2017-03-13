МИНСК, 14 мар – Sputnik. Витебские подростки, сбежавшие из дома и обнаруженные спустя неделю в России, направлялись во Владивосток, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Трое детей из Витебска – двух братьев 18 и 16 лет, а также их 15-летнюю сестру российские полицейские сняли с поезда во вторник 14 марта в Хабаровске, спустя неделю после их исчезновения из областного центра в Беларуси.

"Они следовали по приобретенным билетам по маршруту Москва – Владивосток", – сказали в УВД.

Там также уточнили, что на поиск Руслана, Тимура и Екатерины Дивиных были ориентированы сотрудники правоохранительные органы не только республики, но и РФ. "Только благодаря тесному и оперативному сотрудничеству ведомств двух государств удалось установить местонахождение детей", – подчеркнули в управлении.

Как ранее стало известно Sputnik, родители найденных в РФ подростков уже вылетели за ними в Хабаровск.

Дети из витебской многодетной семьи пропали 7 марта: все трое отправились утром в школу, но в учебном заведении так и не появились, не пришли они домой и вечером. Родители пропавших обратились в милицию, сообщив, что мобильные все трое оставили дома, а с собой взяли паспорта и крупную сумму денег. По факту исчезновения подростков Витебским городским отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

Как рассказала Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, несмотря на обнаружение детей, расследование по делу продолжается.

За неделю подростки сумели преодолеть расстояние в 8,8 тысячи километров. До Владивостока витебские путешественники не доехали всего 750 километров.

СК: подростков из Витебска сняли с поезда в Хабаровске>>