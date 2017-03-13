МИНСК, 14 мар – Sputnik. Минское городское управление МЧС планирует провести в среду 15 марта в столичном ТРЦ Galleria масштабные учения, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель управления Александр Попко.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: пожарные провели в ТЦ Galleria Minsk учения

По его словам, учения в торговом центре на проспекте Победителей начнутся в 10:00.

"Будет задействовано большое количество спецтехники и авиация МЧС", – сказал Попко.

Он также сообщил, что, по легенде, на верхних этажах ТРЦ произойдет возгорание – спасатели будут отрабатывать эвакуацию посетителей и персонала центра, в том числе с использованием вертолетов, а также различные способы тушения огня.

При этом Попко отметил, что в настоящее время количество вертолетов МЧС согласовывается, но не исключено, что минчане смогут в центре столицы увидеть самый большой в мире вертолет – Ми-26, который применяют в своей работе белорусские спасатели.

Аналогичные учения уже проходили в новом столичном торговом центре в декабре 2016 года , тогда также отрабатывалась эвакуация из него людей во время пожара, но без авиации.