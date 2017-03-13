|
Беларусь и Египет готовы сотрудничать по всем направлениям
14.03.2017 16:13 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с министром военной промышленности Египта Саидом Ахмедом Седки Собхи заявил, что республика готова сотрудничать с Египтом по всем направлениям, передает «МИР 24».
«Готовы предоставить вам не только соответствующую помощь в подготовке кадров, но и передаче технологий по всем направлениям, которые вас интересуют. Мы готовы предварительно или вместе с передачей технологий создавать в Египте производства, развивать их вместе с вами постепенно», - сказал Лукашенко.
Нынешний визит египетской делегации в Минск - это
Подписан пакет документов в развитии военно-технического сотрудничества, торговли, сельского хозяйства. В Египте уже налажена сборка белорусских тракторов. Скоро специалисты из Беларуси построят в "стране пирамид" агропромышленный комплекс.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии