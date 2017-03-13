Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с министром военной промышленности Египта Саидом Ахмедом Седки Собхи заявил, что республика готова сотрудничать с Египтом по всем направлениям, передает «МИР 24».

«Готовы предоставить вам не только соответствующую помощь в подготовке кадров, но и передаче технологий по всем направлениям, которые вас интересуют. Мы готовы предварительно или вместе с передачей технологий создавать в Египте производства, развивать их вместе с вами постепенно», - сказал Лукашенко.

Нынешний визит египетской делегации в Минск - это продолжение разговора , начатого президентами в Каире в январе этого года.

Подписан пакет документов в развитии военно-технического сотрудничества, торговли, сельского хозяйства. В Египте уже налажена сборка белорусских тракторов. Скоро специалисты из Беларуси построят в "стране пирамид" агропромышленный комплекс.