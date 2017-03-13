﻿ Беларусь и Египет готовы сотрудничать по всем направлениям. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь и Египет готовы сотрудничать по всем направлениям

14.03.2017 16:13 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с министром военной промышленности Египта Саидом Ахмедом Седки Собхи заявил, что республика готова сотрудничать с Египтом по всем направлениям, передает «МИР 24».

«Готовы предоставить вам не только соответствующую помощь в подготовке кадров, но и передаче технологий по всем направлениям, которые вас интересуют. Мы готовы предварительно или вместе с передачей технологий создавать в Египте производства, развивать их вместе с вами постепенно», - сказал Лукашенко.

Нынешний визит египетской делегации в Минск - это продолжение разговора, начатого президентами в Каире в январе этого года.

Подписан пакет документов в развитии военно-технического сотрудничества, торговли, сельского хозяйства. В Египте уже налажена сборка белорусских тракторов. Скоро специалисты из Беларуси построят в "стране пирамид" агропромышленный комплекс.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко встретился с министром военной промышленности Египта Саидом Ахмедом Седки Собхи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
МЧС проведет 15 марта в ТЦ Galleria масштабные учения с вертолетами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика