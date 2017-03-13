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Лукашенко назначил Костевич министром труда и соцзащиты Беларуси

14.03.2017 16:09 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Лукашенко назначил Ирину Костевич министром труда и социальной защиты. Ранее Костевич занимала должность замминистра экономики, сообщает БЕЛТА.

«Стоит задача в 2017 году создать 70 тыс. новых рабочих мест. И эти рабочие места должны быть современными, качественными, эффективными и иметь соответствующий уровень заработной платы. К концу года средняя зарплата по стране должна составить не менее Br1 тыс. Что касается пенсионного обеспечения, уровень пенсий должен составлять не менее 40% от среднемесячной заработной платы», - сказала Костевич по итогам встречи с главой государства.

Ирина Костевич родилась в 1967 году в Минске. В 1989 году закончила Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В.В. Куйбышева, в 2002 году - Академию управления при президенте Республики Беларусь. Работала в Министерстве статистики и анализа, в 2002-2006 годах руководила управлением статистики материальных ресурсов ведомства. В 2006-2008 годах была замминистра статистика и анализа, в 2008-2015 годах - заместителем председателя Национального статистического комитета. В 2015 году стала замминистра экономики.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Ирина Костевич была замминистра экономики. На новом посту ей предстоит повысить среднюю зарплату в стране и создать 70 тысяч рабочих мест.

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