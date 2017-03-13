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ЕВС: надеемся, каждый участник "Евровидения" сможет приехать в Украину

14.03.2017 16:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар – Sputnik. Европейский вещательный союз надеется, что все делегации смогут приехать в Украину для участия в международном песенном конкурсе "Евровидении-2017", сообщил Sputnik во вторник исполнительный продюсер конкурса Йон Ола Санд.

ЕВС: надеемся, каждый участник "Евровидения" сможет приехать в Украину
© Фото: Юлия Самойлова / Facebook
МВД Украины хочет оштрафовать Юлию Самойлову за концерт в Крыму

Украинские чиновники в понедельник объявили, что могут не пустить российскую представительницу на "Евровидении-2017" Юлию Самойлову в Украину из-за ее выступления на концерте в Крыму.

"ЕВС полностью понимает и уважает законы Украины. И этот вопрос должен решаться властями, с которыми мы с июня прошлого года находимся в диалоге", – заявил Санд.

По словам исполнительного продюсера "Евровидения", организация надеется найти "хорошее решение", чтобы "каждая делегация могла приехать в Украину для участия".

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко призывал власти страны пустить Самойлову в Украину, однако затем привлечь ее к ответственности за посещение в Крыма.

 
Теги: Минск
 
 
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Исполнительный продюсер "Евровидения" отметил, что вопрос допуска артистов должен решаться украинскими властями.

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