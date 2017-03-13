В Могилеве 15 марта депутаты Палаты представителей Национального собрания и первый зампред горисполкома проведут приемы по вопросам Декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Все они пройдут во второй половине дня. Некоторые продлятся до 20.00, сообщили в горисполкоме .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

С 14.00 до 18.00 в здании городской администрации (кабинет 102, улица Первомайская, 28а) принимать граждан будет первый заместитель председателя горисполкома Александр Потемкин. Предварительная запись — по телефонам: 42−26−29, 42−26−27, 42−28−50.

С 14.00 до 18.00 прием граждан также проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Петр Соловьёв. Встреча пройдет в зале заседаний на 4 этаже администрации Октябрьского района (улица Чигринова, 8а). Предварительная запись осуществляется по телефонам: 45−01−02.

В это же время пройдет общественный прием с чиновниками, депутатами и представителями налоговой инспекции в администрации Ленинского района на проспекте Мира, 55а (2 этаж, зал заседаний). Предварительная запись — по телефонам: 71−99−55, 32−70−61.

Общественные приемные 15 марта проведут также депутаты:

— с 14.00 до 20.00 — Александр Старовойтов. Вместе с ним в малом зале музыкального колледжа на улице Ленинской, 53 будут председатель городского объединения профсоюзов Анатолий Хмелевский, налоговики, чиновники, другие депутаты. Предварительная запись на прием по телефону: 70−72−89.

— с 14.00 до 20.00 — Ольга Петрашова на улице Автозаводской, 20. Помогать ей также будут представители профсоюзов, чиновники. Предварительная запись граждан на прием — по телефону: 47−31−73.