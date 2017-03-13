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"Летнее" время у соседей. В Беларуси изменится расписание поездов в страны ЕС и Украину

14.03.2017 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
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БелЖД с железнодорожными администрациями Латвии, Литвы, Польши, России и Украины скорректировали расписания движения международных поездов. Причина — переход на «летнее» время стран Европейского Союза и Украины в ночь с 25 на 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Например, поезд № 805 Минск-Вильнюс, который отправлялся из Минска в 8.00 и прибывал столицу Литвы в 09.30, с 26 марта будет приезжать в Вильнюс в 10.30 (время отправления из Минска останется без изменений). Поезд № 806 Вильнюс-Минск отправлялся из Вильнюса в 18.10 и прибывал в столицу Беларуси в 21.40, а после 26 марта будет отправляться из Вильнюса в 19.10. Время прибытия в Минск останется прежним.

Изменения коснулись и международных поездов в сообщении с Украиной и Польшей.

Так, поезд № 86 Минск-Киев, который отправлялся из столицы Беларуси в 22.40 и прибывал в Киев в 7.52, с 26 марта будет отправляться из Минска в 22.40 и прибывать в Киев в 08.40. После перехода на «летнее» время в обратном направлении поезд № 85 будет отправляться из Киева в 22.35 (до 26 марта отправлялся в 21.44) и прибывать в столицу Беларуси в 08.38.

Объясняет БелЖД и график пассажирских поездов, которые отправятся с начальных станций 26 марта 2017 года до перехода на летнее время, а в момент перевода стрелок будут в пути. Они будут следовать до конечных станций по расписанию, которое действовало до перевода часов.

Из-за того, что график движения международных поездов измелился, скорректировали и расписание некоторых поездов, которые курсируют внутри Беларуси.

Более подробную информацию о расписании можно получить на сайте БелЖД, в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.

 
Теги: Минск
 
 
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БелЖД с железнодорожными администрациями Латвии, Литвы, Польши, России и Украины скорректировали расписания движения международных поездов. Причина: переход на...

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