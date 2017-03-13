МИНСК, 14 мар – Sputnik. Апелляционная инстанция Верховного суда Беларуси оставила без изменений приговор, вынесенный в отношении гражданина России более 20 лет насиловавшего белорусок, сообщила Sputnik во вторник пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

Насильника судили в конце декабря прошлого года в Бресте: мужчине, который был признан в совершении серии изнасилований женщин и девочек в Беларуси, Брестский областной суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

"Апелляционной инстанцией Верховного суда приговор по данному уголовному делу оставлен без изменений", – сказала Ляскова.

Как ранее сообщал Sputnik, коллегия по уголовным делам Брестского областного суда признала 45-летнего россиянина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 166, ч. 1 ст. 167 и ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Беларуси, – изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, в том числе совершенных повторно.

Мужчину, совершавшего противоправные действия на протяжении более 20 лет задержали в 2015 году. Всего в ходе расследования было установлено 35 потерпевших, в том числе три малолетние и пять несовершеннолетних.

Читайте также:

Маньяк 20 лет насиловал женщин: для него это была охота>>