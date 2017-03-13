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В Минске зарегистрировали первый в 2017 году случай укуса клеща

14.03.2017 17:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Ученик одной из школ обратился к медикам с жалобой на укус насекомого в столичном зоопарке 13 марта. Это первый случай в нынешнем году, который зафиксировали в столице, сообщили агентству «Минск-Новости» в Центре гигиены и эпидемиологии Ленинского района.


— Пик активности клещей приходится на весенние месяцы, — рассказывает энтомолог Светлана Шиманская. — Излюбленные зоны обитания клеща: затененные и увлажненные лиственные и смешанные леса с густым травостоем и подлеском. На человека или животное перепрыгивает с растений на высоте до метра. А потом полтора-два часа выбирает себе подходящее место. У человека, как правило, это ноги, паховая и подмышечная области, спина, шея и кожа за ушами. Клещи в Беларуси могут быть заражены возбудителями инфекционных заболеваний, чаще всего регистрируются случаи Лайм-боррелиоза, реже — клещевого энцефалита.

Чтобы избежать укусов клещей, медики рекомендуют правильно одеваться на прогулку в парковых зонах и при поездках в лес. Одежда должна быть с длинными рукавами, плотными манжетами. Воротник нужно застегивать, рубашку и майку заправлять в брюки, а брюки — в носки. На голову обязательно надевать капюшон или головной убор. Рекомендуется использовать средства защиты (репелленты). При этом нужно держаться подальше от кустарников и высокой травы и каждые 1−2 часа обязательно проводить профилактический осмотр одежды и открытых участков тела.

Необходимо помнить, что клещей можно занести в дом с цветами, ягодами или грибами. На заметку: чабрец и шалфей отпугивают кровососов.

Если все же клещ укусил, нужно сразу же обратиться к врачу. Если нет такой возможности, паразита необходимо удалить, раскачивая за брюшко, пинцетом или скользящей петлей из прочной нити, накинутой как можно ближе к хоботку. Клеща можно достать продезинфицированной иглой, как занозу. Место укуса обработать 3-процентной перекисью водорода, йодом или другим спиртовым раствором. Если поднимется температура или появится пятно на месте укуса — немедленно идти к врачу-инфекционисту.

Отметим, что первые случаи укусов клещей были зарегистрированы в марте в Брестской области.

 
Теги: Минск
 
 
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