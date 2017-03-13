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По делу о взрыве на Скидельском сахарном заводе задержаны подозреваемые

14.03.2017 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Следствием принято решение о задержании и проведении допросов в качестве подозреваемых начальника цеха готовой продукции и его заместителя, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Следственная группа продолжает работать на территории ОАО «Скидельский сахарный комбинат», где 25 февраля в результате взрыва пылевоздушной смеси пострадали пять работниц завода, четыре из которых впоследствии скончались в учреждении здравоохранения.

В настоящее время проводятся углубленные осмотры систем аспирации и вентиляции. По запросу белорусских следователей на предприятие прибыли представители компании-поставщика оборудования из Польши, которая в том числе проводила пуско-наладочные работы в цехе готовой продукции.

Кроме того, к следственным действиям в качестве специалистов привлечены ученые ведущих вузов страны, а также эксперты организаций, специализирующихся на установке, эксплуатации и проверке технического состояния систем аспирации и вентиляции.

Напомним, 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе после взрыва пылевоздушной смеси ожоги от 50% тела и выше получили 5 работниц в возрасте от 42 до 54 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.

Женщин госпитализировали, позже трех из них перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске.

10 марта в Минске умерла 51-летняя работница комбината. Позже умерла 44-летняя пострадавшая, которая находилась в Гродненской БСМП.

11 марта в Республиканском ожоговом центре скончалась еще одна пострадавшая.

Ранее врачи рассказывали, что состояние двух пациенток, которые проходили лечение в Гродно, тяжелое. Женщины были введены в состояние медикаментозной комы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Следствием принято решение о задержании и проведении допросов в качестве подозреваемых начальника цеха готовой продукции и его заместителя.

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