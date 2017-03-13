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По делу о взрыве на Скидельском сахарном заводе задержаны подозреваемые
14.03.2017 17:52 — Новости Общества | Tut.by
Следствием принято решение о задержании и проведении допросов в качестве подозреваемых начальника цеха готовой продукции и его заместителя,
Следственная группа продолжает работать на территории ОАО «Скидельский сахарный комбинат», где 25 февраля в результате взрыва пылевоздушной смеси пострадали пять работниц завода, четыре из которых впоследствии скончались в учреждении здравоохранения.
В настоящее время проводятся углубленные осмотры систем аспирации и вентиляции. По запросу белорусских следователей на предприятие прибыли представители компании-поставщика оборудования из Польши, которая в том числе проводила пуско-наладочные работы в цехе готовой продукции.
Кроме того, к следственным действиям в качестве специалистов привлечены ученые ведущих вузов страны, а также эксперты организаций, специализирующихся на установке, эксплуатации и проверке технического состояния систем аспирации и вентиляции.
Напомним, 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе после
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Следствием принято решение о задержании и проведении допросов в качестве подозреваемых начальника цеха готовой продукции и его заместителя.
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