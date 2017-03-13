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СК: к расследованию взрыва в Скиделе привлечены ученые из вузов
14.03.2017 19:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Ученые из ведущих вузов Беларуси в качестве специалистов привлечены к расследованию взрыва на Скидельском сахарном комбинате, в результате которого погибли четыре человека, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.
© Фото: СК Беларуси
"К следственным действиям в качестве специалистов привлечены ученые ведущих вузов страны, а также эксперты организаций, специализирующихся на установке, эксплуатации и проверке технического состояния систем аспирации и вентиляции", — рассказали в СК.
Как ранее сообщал Sputnik,
Напомним, что расследованием уголовного дела о трагедии на предприятии занимается главное следственное управление центрального аппарата СК.
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На предприятие уже прибыли представители польской компании, которая проводила пуско-наладочные работы в цехе готовой продукции на заводе.
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