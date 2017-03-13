МИНСК, 14 мар — Sputnik. Ученые из ведущих вузов Беларуси в качестве специалистов привлечены к расследованию взрыва на Скидельском сахарном комбинате, в результате которого погибли четыре человека, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.



© Фото: СК Беларуси Трагедия в Скиделе: по уголовному делу задержаны подозреваемые

Вспышка пылевоздушной смеси произошла на сахарном заводе в Скиделе в ночь на 25 февраля . В результате инцидента пострадали пять сотрудниц предприятия, к настоящему времени четыре из них скончались в больницах Гродно и Минска. Следователи возбудили уголовное дело по факту служебной халатности. Ранее СК сообщил о задержании двоих подозреваемых в совершении преступления — ими оказались начальник цеха готовой продукции и его заместитель.

"К следственным действиям в качестве специалистов привлечены ученые ведущих вузов страны, а также эксперты организаций, специализирующихся на установке, эксплуатации и проверке технического состояния систем аспирации и вентиляции", — рассказали в СК.

Как ранее сообщал Sputnik, белорусские следователи обратились за помощью в расследовании уголовного дела к специалистам из Польши . "По запросу белорусских следователей на предприятие прибыли представители компании-поставщика оборудования из Республики Польша, которая, в том числе, проводила пуско-наладочные работы в цехе готовой продукции", — добавили в СК.

Напомним, что расследованием уголовного дела о трагедии на предприятии занимается главное следственное управление центрального аппарата СК.