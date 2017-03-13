﻿ За мошенничество на 150 тысяч долларов будут судить минчанку. Пострадали бизнесмены и целые семьи. 21.by
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За мошенничество на 150 тысяч долларов будут судить минчанку. Пострадали бизнесмены и целые семьи

14.03.2017 19:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Направлены в суд материалы дела о крупном мошенничестве в Минске. Потерпевшими признаны 32 лица, в том числе юридические. Все они передали деньги знакомой под разными предлогами: одни по дружбе, другие за проценты, третьи — за карьерный рост. Подробности TUT.BY рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В конце прошлого года было завершено расследование дела о мошенничестве в столице. Все 60 преступных эпизодов относятся к 2015 году, ущерб оценивают в более чем 150 тысяч долларов.

Сначала на деньги от знакомых женщина купила два салона красоты. После этого якобы для развития бизнеса у одних просила деньги взаймы, у других — оформить на себя кредиты, обещая взять выплаты на себя.

Среди пострадавших есть работники салонов (которым взамен обещала повышение), состоятельные бизнесмены и целые семьи. На некоторых из них было оформлено по несколько кредитов. Иногда женщина делала выплаты по кредитам, но вскоре пропадала на долгое время.

В итоге минчанку задержали в России. На стадии предварительного расследования она отказалась давать показания. Ей было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества. Однако с возмещением ущерба могут быть сложности.

«Женщина оказалась неплохим психологом и оратором, который способен убеждать. Многие потерпевшие, в том числе состоятельные бизнесмены, считали, что провести их было нельзя — и дело не иначе, как в гипнозе. (…) К слову, на момент расследования какого-либо имущества на обвиняемую зарегистрировано не было. Фактически, она ничем не владеет», — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Известно, что среди 32 потерпевших — 4 юридических лица. Материалы дела переданы в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас женщине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Но вот вернет ли она взятое - под вопросом. Во время расследования выяснилось: какого-либо имущества на нее не...

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