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В Могилевской области проснулись клещи

14.03.2017 20:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилевской области проснулись клещи. Могилевчане, которые их заметили, говорят, что насекомых особенно много в траве около водоемов. По словам специалистов, аномалии в раннем пробуждении клещей нет.


Фото: Евгений Гуляев, vk.com/ilovemogilev

Энтомологи говорят, что в последние годы клещи в Могилевской области просыпаются ранней весной. Это связано с потеплением. При этом в более мягкие зимы также есть риск подцепить клеща даже в городе — настолько расширилась площадь их распространения.

По словам заведующей отделом эпидемиологии Могилевского областного центра гигиены и эпидемиологии Натальи Морозовой, в декабре 2016 года могилевчанка после выгула собаки в микрорайоне Казимировка обнаружила присосавшегося клеща на своем питомце.

Первые единичные случаи нападения клещей в Могилевской области уже зафиксированы, отметили в облцентре гигиены и эпидемиологии. Температура воздуха будет повышаться — увеличится и число клещей. Пик численности этих насекомых придется на май-июнь.

Специалисты советуют пользоваться репеллентами, которые и отпугивают, и убивают клещей в случае нападения. Также — защищать от клещей животных, осматривать их после прогулок в парках и лесах. Также рекомендуют перед употреблением обязательно кипятить козье молоко — клещевые инфекции можно подхватить и через него.

Удалять клеща лучше в медицинском учреждении — в травматологическом или хирургическом кабинете. Но можно и самостоятельно, обработав после этого место укуса йодом или перекисью водорода. После удаления клеща необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к врачу инфекционисту (терапевту, педиатру) для назначения профилактического лечения.

В 2016 году первые случаи нападения клещей были зафиксированы во второй декаде марта. Популяция насекомых была максимальной с третьей декады апреля до второй декады мая. Последний укус зафиксирован во второй декаде ноября.

В 2016 году в Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии на исследования доставили 160 клещей, укусивших людей. Из них 6% были заражены боррелиями (годом ранее этот процент составлял 24%).

Также в 2016 году зарегистрирован рост заболеваемости Лайм-боррелиозом — 109 случаев. Это в 2,3 раза больше по сравнению с 2015 годом. Также в прошлом году был зарегистрирован один случай гранулоцитарного анаплазмоза, три — клещевого энцефалита. Заражение последним произошло в деревне Ректа Быховского района, деревнях Мосток и Заводская Слобода Могилевского района.

 
 
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Специалисты говорят, что насекомые вышли из спячки в обычное время.

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