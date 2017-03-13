В гродненском парке имени Жилибера во вторник 14 марта началась внеплановая установка камер видеонаблюдения. Их устанавливают возле летней площадки и большого фонтана, сообщает hrodna.life.





Вероятнее всего таким образом службы готовятся к неразрешенному властями митингу нетунеядцев против декрета № 3.





Напомним, с 17 февраля в столице, всех областных центрах и некоторых других городах страны прошло несколько акций протеста против налога на тунеядство. Люди требовали отмены декрета № 3. Во многих городах на улицы вышли по несколько тысяч людей. Акции проходили мирно, без задержаний. После второй волны акций в регионах 26 февраля активистов «Маршей нетунеядцев» по стране массово стали вызывать в милицию и составлять протоколы. Известно также о задержаниях. Эстафету приняли Орша, Гомель и Бобруйск.

13 марта в этих городах прошли суды над оппозиционными политиками, активистами и журналистами. Как минимум семерым гражданам суды назначили административный арест (на срок от 2 до 14 суток), еще пятерым — штрафы (от 2 до 30 базовых). Среди оштрафованных — журналист «Радыё Свабода» Галина Абакунчик и журналист телеканала «Белсат» Екатерина Андреева (Бахвалова).