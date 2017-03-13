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В парке имени Жилибера в Гродно накануне "Марша нетунеядцев" устанавливают камеры видеонаблюдения
14.03.2017 20:13 — Новости Общества | Tut.by
В гродненском парке имени Жилибера во вторник 14 марта началась внеплановая установка камер видеонаблюдения. Их устанавливают возле летней площадки и большого фонтана,
Вероятнее всего таким образом службы готовятся к неразрешенному властями митингу нетунеядцев против декрета № 3.
Напомним, с
13 марта в этих городах
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В гродненском парке имени Жилибера во вторник 14 марта началась внеплановая установка камер видеонаблюдения. Их устанавливают возле летней площадки и большого...
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