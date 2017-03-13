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Добрые открытки: детям-аутистам в Беларуси протянули руку помощи

14.03.2017 20:03 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Белорусские волонтеры запустили онлайн-сервис по отправке печатных авторских открыток. Вырученные деньги активисты собираются направить на лечение детей-аутистов.

В рамках благотворительного проекта купить авторскую открытку может любой желающий. Средства перечислят непосредственно семье с «особенным» ребенком. В проекте участвуют десять художников. Свои работы они предоставляют бесплатно.

По официальной статистике, в Беларуси около десяти тысяч детей с аутизмом. Но выявляют этот диагноз далеко не всегда. В мире каждый 68-ой ребенок рождается с аутизмом. Подробности смотрите в сюжете корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.

 
 
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Белорусские волонтеры запустили онлайн-сервис по отправке печатных авторских открыток. Вырученные деньги активисты собираются направить на лечение...

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