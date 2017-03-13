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Добрые открытки: детям-аутистам в Беларуси протянули руку помощи
14.03.2017 20:03 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Белорусские волонтеры запустили онлайн-сервис по отправке печатных авторских открыток. Вырученные деньги активисты собираются направить на лечение
В рамках благотворительного проекта купить авторскую открытку может любой желающий. Средства перечислят непосредственно семье с «особенным» ребенком. В проекте участвуют десять художников. Свои работы они предоставляют бесплатно.
По официальной статистике, в Беларуси около десяти тысяч детей с аутизмом. Но выявляют этот
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