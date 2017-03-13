Белорусские волонтеры запустили онлайн-сервис по отправке печатных авторских открыток. Вырученные деньги активисты собираются направить на лечение детей-аутистов .

В рамках благотворительного проекта купить авторскую открытку может любой желающий. Средства перечислят непосредственно семье с «особенным» ребенком. В проекте участвуют десять художников. Свои работы они предоставляют бесплатно.