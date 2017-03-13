Жители Беларуси теперь будут решать проблемы безработицы вместе с государством. Индивидуальный подход будет прописан и в нашумевшем декрете «О предупреждении социального иждивенчества», передает «МИР 24».

«Надо найти каждого человека, который сегодня недоволен в чем-то, или где-то кого-то обидели, или у кого-то есть какие-то проблемы, с которыми он не в состоянии сегодня справиться сам. Вот надо разыскать каждого, вместе с ним обсудить эти вопросы и постараться их решить», - сказал первый замглавы администрации президента Беларуси Максим Рыженков.