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Власти Беларуси найдут тунеядцам работу

14.03.2017 21:24 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Жители Беларуси теперь будут решать проблемы безработицы вместе с государством. Индивидуальный подход будет прописан и в нашумевшем декрете «О предупреждении социального иждивенчества», передает «МИР 24».

«Надо найти каждого человека, который сегодня недоволен в чем-то, или где-то кого-то обидели, или у кого-то есть какие-то проблемы, с которыми он не в состоянии сегодня справиться сам. Вот надо разыскать каждого, вместе с ним обсудить эти вопросы и постараться их решить», - сказал первый замглавы администрации президента Беларуси Максим Рыженков.

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Жители Беларуси теперь будут решать проблемы безработицы вместе с государством.

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