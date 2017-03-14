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15 марта — День Конституции Республики Беларусь. Поздравление Президента Республики Беларусь
14.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Беларусь.
Действующий Основной Закон определил принципы суверенитета страны, стал ядром всей правовой системы и прочным фундаментом для построения социального государства.
Соблюдение норм, заложенных в Конституции Республики Беларусь, является гарантом стабильности и благополучия в обществе, обеспечения достойных условий жизни гражданам.
Сегодня мы можем с уверенностью смотреть в будущее, понимая, что наша слаженная работа, сплоченность и созидательная энергия предопределяют дальнейшее развитие и поступательное движение Отечества к процветанию.
Желаю всем здоровья, добра, счастья и мира.
Александр Лукашенко
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Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Беларусь. Действующий Основной...
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