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15 марта — День Конституции Республики Беларусь. Поздравление Президента Республики Беларусь

14.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Беларусь.

Действующий Основной Закон определил принципы суверенитета страны, стал ядром всей правовой системы и прочным фундаментом для построения социального государства.

Соблюдение норм, заложенных в Конституции Республики Беларусь, является гарантом стабильности и благополучия в обществе, обеспечения достойных условий жизни гражданам.

Сегодня мы можем с уверенностью смотреть в будущее, понимая, что наша слаженная работа, сплоченность и созидательная энергия предопределяют дальнейшее развитие и поступательное движение Отечества к процветанию.

Желаю всем здоровья, добра, счастья и мира.

Александр Лукашенко

 
 
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Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Беларусь. Действующий Основной...

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