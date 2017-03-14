Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Беларусь.

Действующий Основной Закон определил принципы суверенитета страны, стал ядром всей правовой системы и прочным фундаментом для построения социального государства.

Соблюдение норм, заложенных в Конституции Республики Беларусь, является гарантом стабильности и благополучия в обществе, обеспечения достойных условий жизни гражданам.

Сегодня мы можем с уверенностью смотреть в будущее, понимая, что наша слаженная работа, сплоченность и созидательная энергия предопределяют дальнейшее развитие и поступательное движение Отечества к процветанию.

Желаю всем здоровья, добра, счастья и мира.

Александр Лукашенко