Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко утвердил Протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации от 3 февраля 2009 года. Соответствующий Указ № 80 от 10 марта 2017 года опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Протокол был подписан в Минске 2 ноября 2016 года в рамках проведения заседания совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси. Отмечалось, что на заседании были приняты важные решения, способствующие укреплению безопасности Союзного государства.

БЕЛТА