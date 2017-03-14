В учебных частях 72 ОУЦ полным ходом идет подготовка младших специалистов. Курсанты под руководством опытных наставников овладевают необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками, постигают азы своих военно-учетных специальностей.



…В тот день на одном из участков директрисы БМП царило оживление. Здесь личный состав учебной мотострелковой роты под общим руководством гвардии старшего лейтенанта Алексея Дылюка выполнял 2‑е упражнение учебных стрельб из вооружения БМП‑2. Вдобавок на подготовленных учебных местах группы курсантов отрабатывали нормативы на материальной части вооружения, повторяли правила стрельбы, тренировались в решении огневых задач.

По словам ротного, главная цель занятия по огневой подготовке — научить будущих командиров боевой машины пехоты правильно действовать при вооружении: определять дальность до цели, корректировать и вести прицельный огонь по мишеням днем и ночью на дальности до одного километра. Несмотря на то что для воинов это была только вторая практическая стрельба в полевых условиях, большинство начинающих огневиков демонстрировали хорошие, а главное — стабильные результаты.

Уже в первом заезде приятно удивил меткой стрельбой гвардии рядовой Станислав Якуш, направленный на учебу из 11 омбр. Итог — оценка «отлично». Немного не хватило до максимального балла будущим командирам БМП гвардии рядовым Валентину Копытскому и Евгению Петручене.

Действуя в роли наводчиков‑операторов, в последующих заездах уверенно сработали в ходе выполнения упражнения гвардии рядовые Сименон Володенко, Сергей Люляк, Николай Алеев… Как выяснилось позже, и по результатам ночной стрельбы подразделение гвардии старшего лейтенанта Алексея Дылюка было оценено на общую оценку «хорошо».