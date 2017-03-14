Сегодня в Москве на базе Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации состоится Международная конференция «Военные аспекты противодействия терроризму на основе опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике».

В данном мероприятии примет участие делегация Вооруженных Сил Республики Беларусь во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил — первым заместителем министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Олегом Белоконевым.

В ходе конференции участники обменяются мнениями по вопросам противодействия международному терроризму, обсудят направления совершенствования форм и способов применения группировок войск (сил) в современных операциях с учетом опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

Программой проведения конференции предусмотрен также осмотр тематических выставок современных образцов вооружения, военной и специальной техники российского производства.