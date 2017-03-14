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Надёжный пульс «Тунгуски»

14.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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С первых же секунд после запуска мишени воздушная цель была обнаружена и взята на сопровождение. Ввысь уходит ракета зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска». Огненная стрела нагоняет цель, касается ее — и взрывается. Есть прямое попадание! Светлячок трассера медленно клонится к земле, рассыпаясь на отдельные искры…

Это был, пожалуй, наиболее зрелищный момент боевых стрельб ЗПРК «Тунгуска» на 174‑м учебном полигоне ВВС и войск ПВО. Там в рамках завершившейся недавно комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил военнослужащие, призванные из запаса в зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, выполнили задачи по пристрелке и проверке боем зенитного пушечно-ракетного комплекса.

Личный состав получил практику действий при подготовке вооружения, военной и специальной техники к боевому применению. Но самое главное — «Тунгуски» произвели пуски ракет. Они поразили цели, имитирующие вертолеты огневой поддержки условного противника. Кроме того, из 30‑мм зенитных автоматов были успешно выполнены задачи по борьбе как с воздушным, так и наземным неприятелем.

За время сбора замечаний у командиров подразделений к действиям военнослужащих, призванных из запаса, не было. Вспомнить основы боевой специальности опытные офицеры помогли запасникам еще во время занятий и тренировок в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре. Так что на полигоне бывалые воины-зенитчики работали наравне со всеми.

ЗПРК «Тунгуска», словно киборг из фантастических блокбастеров, способен сбивать все, что может передвигаться в зоне его огня по воздуху, не оставляя противнику ни единого шанса. Это оружие ПВО действительно считается уникальным.

Механик-водитель младший сержант запаса Евгений Шлапаков из Могилева знает свои обязанности.

— Машина просто замечательная! Гидромеханическая трансмиссия и гидропневматическая подвеска обеспечивают высокую проходимость, хорошую маневренность, плавность хода по пересеченной местности, — поведал военнослужащий запаса. — Управлять такой техникой — одно удовольствие!

ЗСУ 2С6 имеет систему навигации, топопривязки и ориентирования. Боевые средства комплекса обеспечивают обнаружение, опознавание и уничтожение воздушных целей, в том числе и зависших вертолетов. Кроме того, «Тунгуска» может весьма эффективно использоваться для поражения наземных и даже надводных целей в различных метеоусловиях.


Подполковник Александр Левый

 
Теги: Могилев
 
 
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