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«Батарея, огонь!»
14.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Уже традиционно военнослужащие Северо-Западного оперативного командования встречают «артиллерийскую весну» на полигоне Осиповичский. Наш корреспондент побывал на огневых позициях одной из батарей 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.
Полевой выход у артиллеристов продолжается вторую неделю. В плане у них — ряд мероприятий боевой подготовки, в том числе — стрельбы из 120‑мм минометов 2Б11. Примечательно, что из данного вооружения военнослужащие стреляли впервые.
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