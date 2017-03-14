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«Батарея, огонь!»

14.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Уже традиционно военнослужащие Северо-Западного оперативного командования встречают «артиллерийскую весну» на полигоне Осиповичский. Наш корреспондент побывал на огневых позициях одной из батарей 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Полевой выход у артиллеристов продолжается вторую неделю. В плане у них — ряд мероприятий боевой подготовки, в том числе — стрельбы из 120‑мм минометов 2Б11. Примечательно, что из данного вооружения военнослужащие стреляли впервые.


Старший лейтенант Дмитрий Кузнецов

 
 
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Уже традиционно военнослужащие Северо-Западного оперативного командования встречают «артиллерийскую...

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