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Осуществляя задуманное

14.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Ефрейтор Максим Дручков почти год служит в войсковой части 25886. Он из категории людей, на которых можно положиться: так считают командиры.

— Я старший оператор на радиолокационной станции, — пояснил Максим. — В составе боевого расчета выезжаю на полевые выходы, веду наблюдение за воздушными целями, выдаю информацию по ним оперативному дежурному на командный пункт батальона. И днем и ночью готов выполнить поставленные задачи. Однако я не всегда был так уверен в себе. Несколько месяцев назад все было иначе… В первые дни службы тянуло домой, хотелось увидеть мать Елену Владимировну и сестру Викторию… Но уже через пару недель военная служба увлекла так, что на тоску просто не осталось времени.

Максим уверен, что без дружного воинского коллектива разобраться в специфике новой профессии ему было бы сложно.

Освоив воинскую специальность, ефрейтор Дручков успешно несет дежурство в составе боевого расчета.

— В армии я поменял взгляды на жизнь, — рассказал Максим. — Определил для себя важные цели, стал настоящим солдатом! После увольнения в запас хочу остаться на военную службу по контракту, получить высшее образование. Уверен, что смогу осуществить все задуманное.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора

 
 
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