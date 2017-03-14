Семь фактов о 65‑й автомобильной бригаде

65‑я автомобильная бригада — одна из уникальных воинских частей. Корреспондент «Ваяра» собрал наиболее интересные факты из ее биографии и представляет их читателям.

1.

Бригада имеет боевой опыт. Личный состав 9‑го автомобильного батальона, входившего тогда в состав этой воинской части, исполнял интернациональный долг в Республике Афганистан в 1986–1987 годах. Четверо воинов‑автомобилистов были посмертно награждены орденом Красной Звезды. Это рядовой А. В. Фёдоров, рядовой Е. Б. Аникиенко, рядовой Ю. В. Грицков, рядовой О. В. Штельмах.

2.



В ходе торжественных воинских ритуалов строй военнослужащих осеняет Боевое Знамя. В начале 2016 года после оглашения текста Грамоты Президента Республики Беларусь заместитель министра обороны по тылу — начальник тыла Вооруженных Сил генерал-майор Виталий Киреев вручил командиру бригады этот символ воинской чести, доблести и славы.

3.

В сентябре 1981 года личный состав части участвовал в крупных учениях «Запад‑81», проявив высокий моральный дух, инициативу и творчество, трудолюбие и сознательность при выполнении поставленных задач. За успешные действия и проявленную воинскую доблесть всему личному составу части, участвовавшему в учениях, была объявлена благодарность министром обороны СССР.

В настоящее время бригада участвует во всех учениях, проводимых на территории Беларуси.

4.

В связи с организационно-штатными мероприятиями 65‑я автомобильная бригада была передислоцирована в 2013 году из военного городка Масюковщина (Минск) в город Жодино. В тот год автомобильным транспортом бригады было перевезено более 5,5 тысячи тонн различных грузов — личный состав выполнял задачи по перевозке материально-технического имущества в ходе оптимизации воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь.





5.

Только 65‑я автомобильная бригада осуществляет перевозки материальных средств в интересах всех видов Вооруженных Сил и родов войск. Так, в 2015 году по итогам воинских перевозок суммарный пробег всех ее автомобилей составил более 700 тысяч километров. И столько же грузовые автомобили под управлением водителей 65 автбр проехали по дорогам Беларуси в году минувшем. Только вдумайтесь: это расстояние равно тридцати пяти поездкам от Калининграда до Владивостока и обратно!..

6.

Автопарк бригады является одним из самых разномарочных в Вооруженных Силах Беларуси, посоперничать с ним может только 361‑я база охраны и обслуживания (центральных органов управления). При этом с уверенностью можно заявить: в 65 автбр наибольшее количество грузовых автомобилей и специальной техники, которые ежедневно выполняют задачи в интересах Вооруженных Сил. Более 98 % военнослужащих бригады имеют водительское удостоверение.

7.

Бригада имеет свой собственный согласованный и утвержденный в Геральдическом совете при Министерстве обороны Республики Беларусь нагрудный знак. Он вручается только лучшим военнослужащим за высокие показатели в освоении своих специальностей.

Подготовил капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора и из архива агентства