15 марта 1994 года на 13-й сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва была принята белорусская Конституция. Это первая Конституция в истории суверенной Беларуси.





В основной закон страны, который определяет правовой статус, гарантии защиты граждан, их права и свобода, неоднократно вносились изменения.

24 ноября 1996 года Конституция была обновлена и дополнена по результатам референдума. Существенная часть изменений — перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента, в частности президент получил право назначать и увольнять с должности всех министров, генерального прокурора, судей и руководство Нацбанка. Кроме того, в основном законе было закреплено положение о равноправии русского и белорусского языков — оба они стали государственными.

17 октября 2004 года на референдуме из Конституции было изъято положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом более чем на два срока.

Изменения в Конституцию будут вноситься и дальше, об этом в 2016 году заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Попробуем подойти к этому вопросу с разных сторон. Аккуратно, чтобы не сделать хуже, — сказал президент. — Появились новые проблемы, вызовы. Да и время, наверное, требует чего-то нового. И начинать надо с главного, если мы решимся на это. Нам надо создать группу мудрецов, юристов, которые проанализируют Основной закон. И если нужно будет, мы на это пойдем».

С инициативой о проведении референдума по изменению Конституции также выступала Либерально-демократическая партия. Предложение перейти на пропорционально-мажоритарную систему выборов, а также увеличить срок полномочий членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей Национального собрания и депутатов местных советов с четырех до пяти лет, а президента — с пяти до семи лет, нашло понимание в верхах.

Конституция Республики Беларусь состоит из преамбулы, девяти разделов, в которых восемь глав и 146 статей.

В первой статье Конституции говорится о том, что Беларусь — демократическое социально-правовое государство. Во второй, что наивысшая ценность общества и государства — человек.