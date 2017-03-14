Доброе утро!

Если ваш ребенок — школьник он или студент — сегодня поздно придет с учебы, не переживайте: подросток при деле. В среду молодежь попытаются максимально занять после обеда в учреждениях образования. Напомним, на вечер в столице запланирован очередной « Марш нетунеядцев ». Участников предыдущих акций протеста же все еще судят в регионах .





ВАЖНОЕ

Улыбаемся и платим. Конституционный суд отреагировал на обращения белорусов о проверке конституционности Декрета № 3. В ответе суда неожиданно говорится , что введение сбора на финансирование госрасходов соответствует Конституции: «Уплата налогов, пошлин и иных платежей является безусловным требованием государства, вытекающим из конституционной обязанности каждого принимать участие в финансировании государственных расходов». Кстати, с Днем Конституции вас — этот праздник сегодня!

У нас появилась новый министр труда и социальной защиты — взамен ушедшей на другую должность Марианны Щеткиной. Ирина Костевич ранее занимала пост замминистра экономики — и вот что мы знаем о ней как руководителе и человеке . А вот первые планы: «В 2017 году создать 70 тысяч новых рабочих мест… К концу года средняя зарплата по стране не менее 1000 рублей… Уровень пенсий не менее 40% от среднемесячной заработной платы». Ваши б слова да Богу в уши, Ирина Анатольевна. Кстати, премьер-министр Андрей Кобяков как раз вчера напомнил регионам о необходимости до 1 мая трудоустроить всех безработных.





Беларусь выдвинула кандидата на пост генерального секретаря ОБСЕ — на эту должность страна предлагает экс-замминистра иностранных дел, постоянного представителя нашей страны при ОБСЕ, посла Беларуси в Австрии Ирину Купчину. У нее четыре соперника, решение будет принято к 30 июня.

Плохие новости пришли из гродненской больницы: там вчера умерла еще одна пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном заводе, уже четвертая. Врачи борются за жизнь последней женщины, но ее состояние тоже до сих пор оценивается как тяжелое — пострадавшие получили ожоги от 50% тела и выше. Следствие задержало первых подозреваемых — начальника цеха готовой продукции и его заместителя. Мужчин подозревают в служебной халатности.

Семья протестовавшей на кране женщины проиграла суд . Напомним, застройщик считает, что новая жена ее бывшего мужа не имеет права на компенсацию за сносимое жилье и должна переселиться в двухкомнатную квартиру, где зарегистрирована разведенная пара. Суд поддержал требования истца, ответчик же планирует обжаловать и это решение. Надеемся, не на очередном кране.

ПОПУЛЯРНОЕ

Один из законов Мэрфи гласит: если вы думаете, что дела идут на лад — значит, вы что-то не заметили. Очень подходит к оценкам состояния нашей экономики. Разбираемся, какова на самом деле цель декрета о тунеядцах .

За день аферисты обманули семь человек в Минске. Схема такая: звонили людям, говорили, что их близкий человек попал в беду, и предлагали за вознаграждение разобраться в ситуации. Через полчаса подъезжали. В половине случаев родственники в панике тут же отдали деньги аферистам. Будьте бдительны — и с бабушками своими сердобольными срочно проведите ликбез!

FINANCE.TUT.BY узнали, сколько денег в среднем приходится на обычную белорусскую семью. Спойлер: не шикуем.

Мы научились очень хорошо считать, чтобы ни копейки лишней не отдать государству: стоимость 99% посылок из-за границы не превышает лимита в 22 евро , то есть на растаможку мы почти не попадаем. Всего же белорусы в прошлом году получили 12,7 млн международных почтовых отправлений.

CNN выпустил фильм о Путине «Самый могущественный человек в мире». Рассказываем, о чем в нем . Кратко: чтобы понять Путина, надо понять Россию. После революции, Великой Отечественной, разрухи СССР и ельцинского хаоса Путин принес стабильность, и Россию стали уважать. Путин понимает Россию, но понимает и мир — и манипулирует им. Ну и вот это вот всё.





Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По передают вам привет из прошлого. Помните, кто это? 20 лет прошло, как телепузики появились на наших экранах. Господи, какие мы старые! Рассказываем, как поживают популярные телегерои .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В своей последней книге «Пока я на краю» Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский затронули больную и очень непростую тему подростковых суицидов. В интервью нам Евгения рассказала, чего опасаться родителям , как говорить с детьми на сложные темы, нужно ли запрещать своему ребенку общаться с другом, который состоит в группе типа «Синий кит». «Подростки заканчивают жизнь самоубийством не потому, что есть группы смерти во «ВКонтакте», а потому что у них не складываются отношения с родителями. Когда мы писали книгу про наркотики, психологи и наркологи в один голос говорили очень страшную фразу: «Всегда виноваты родители».

Когда-то ребята из Пинска решили, что можно не просто продавать фанеру, но и делать из нее трехмерные интерактивные пазлы. Знаете, на что сделали ставку? Что конструкторы и пазлы — это всегда весело. Папа наслаждается процессом, ребенок — результатом. А иногда оба наслаждаются и тем, и другим. И вот что у них получилось .





Главный тренер хоккейного «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о способностях игроков и тренеров команды , которыми обладают супергерои — Супермен, Росомаха, Джеймс Бонд, Крутой Уокер и еще несколько известных персонажей из мира комиксов и кино. Для одного из подопечных тренер приберег сравнение с Халком. А мы распечатали для него много карточек и разложили их на большом столе.

А вот вам история одной «Победы» : раритетное авто настойчивого пенсионера освободили от растаможки и утильсбора. В октябре прошлого года он решил ввезти из Украины ГАЗ-М20 «Победа», но возникли проблемы — таможня потребовала поместить авто на СВХ и растаможить его. Речь шла о 9500 евро! Но мужчина не сдался, пошел по кабинетам — и победил.

И еще немного о машинах. Если вы очень хотите BMW, но у вас нет на нее денег — будьте как «Стрела», просите ее в дар в аренду! Выяснилось, что лучшие гаишники страны ездят на одной из лучших машин мира за 1 рубль в месяц , или 12 рублей в год. Обалдеть, дайте две.

Все новости вторника, 14 марта





В Минске открылась выставка о лагере смерти Тростенец. Вам просто нужно это знать — и побывать там. На выставке, кстати, можно будет пообщаться со свидетелями Холокоста и их родными.

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