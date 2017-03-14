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Контр-адмирал ВМС США и ряд офицеров получали взятки проститутками

15.03.2017 08:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар — Sputnik. Контр-адмирал военно-морских сил США и еще семеро офицеров обвиняются в коррупции, которая нередко принимала форму вечеринок с проститутками, передает газета Washington Post со ссылкой на материалы федерального суда в Сан-Диего, штат Калифорния.

По делу проходят контр-адмирал Брюс Лавлесс, служащий в разведке ВМС США в Пентагоне, а также ряд офицеров ВМС и полковник морской пехоты в отставке. По информации обвинения, фигуранты дела получали взятки от бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса из Сингапура, работающего по контрактам с Пентагоном.

Контр-адмирал ВМС США и ряд офицеров получали взятки проститутками
© Sputnik Антон Денисов
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Утверждается, что бизнесмен дарил военнослужащим дорогие подарки, включая сигары, спиртное, денежные суммы, а также поездки на курорты и услуги проституток. Бизнесмен устраивал для офицеров секс-вечеринки на флагманском десантном корабле 7-го флота США Blue Ridge. Фрэнсис ранее признал себя виновным в мошенничестве на десятки миллионов долларов при ведении бизнеса с ВМС США.

Следствием установлено, что в ходе визита в 2008 году на Филиппины пятеро морских офицеров участвовали в "многодневной вечеринке" с проститутками, на что было потрачено более 50 тысяч долларов. Кроме того, в 2007 году Фрэнсис оплатил дебош в Маниле, в ходе которого использовались исторические экспонаты, связанные с генералом Второй мировой войны Дугласом Макартуром. Подробности дебоша не уточняются

В обмен офицеры предоставляли бизнесмену секретную информацию, с помощью которой его фирма выигрывала контракты на десятки миллионов долларов.

Всего по данному делу проходит уже 27 обвиняемых, под подозрением оказалось более 200 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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По делу о предоставлении секретной информации в обмен на денежные суммы и секс-вечеринки проходят 27 человек, под подозрением – еще 200.

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