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В Гродненской области создадут 1,5 тысячи дополнительных мест для детей в оздоровительных лагерях

15.03.2017 08:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродненской области в 2017 году собираются оздоровить почти на 3 тыс. детей больше, чем в прошлом году. В лагерях на базе школ, расположенных в живописных местах в сельской местности, летом планируется открыть оздоровительные лагеря и создать дополнительно около 1,5 тысяч мест.


Фото: Егор Еремченко, носит иллюстративный характер

«Этот опыт впервые Гродненская область предложила и опробовала в 2016 году. Он оказался удачным, таким образом удалось создать около 1 тыс. дополнительных мест для отдыха школьников. Мы получили положительные отзывы детей и родителей, поэтому в текущем году проработали возможности увеличить количество дополнительных мест в лагерях этой формы», — рассказал начальник управления образования Александр Сонгин.

Такие лагеря предусматривают круглосуточное пребывание и весь комплекс услуг оздоровительного лагеря. В текущем году они будут работать одну-две смены. Эту форму оздоровления будут развивать в Лидском, Гродненском, Мостовском и других районах. Кроме этого, больше мест предоставят детям в традиционных стационарных оздоровительных лагерях.

«В летнем сезоне 2017 года в Гродненской области будет работать 21 стационарный лагерь в 4 смены. В них смогут побывать 46,2 тыс. ребят (44 тыс. в 2016 году). Финансирование на это предусмотрено из средств государственного фонда социального страхования», -рас сказал начальник Гродненского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Анатолий Гончар.

Кроме этого, в области летом будут работать трудовые лагеря, центры дополнительного образования, пришкольные площадки и другие учреждения воспитательной работы, чтобы предоставить максимальные возможности для занятости детей.

 
 
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В Гродненской области в 2017 году собираются оздоровить почти на 3 тыс. детей больше, чем в прошлом году. В лагерях на базе школ, расположенных в живописных местах в...

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