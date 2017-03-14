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В Минске появилось граффити с Мясниковичем "Это я ввел дорожный налог"
15.03.2017 09:11 — Новости Общества | Tut.by
15 марта в центре Минска появилась наклейка с изображением председателя Совета Республики, бывшим премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем. Рядом с портретом в полный рост пояснение: «Это я ввел дорожный налог. А топливный акциз теперь идет куда-то в бюджет».
Здание, на стене которого изображен Мясникович, находится на улице Дружной. Наклейку уже заметили — и активно фотографируются на ее фоне.
Напомним, 5 марта
12 марта в Мозыре
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Рядом с портретом в полный рост пояснение: "Это я ввел дорожный налог. А топливный акциз теперь идет куда-то в бюджет".
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