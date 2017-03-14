15 марта в центре Минска появилась наклейка с изображением председателя Совета Республики, бывшим премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем. Рядом с портретом в полный рост пояснение: «Это я ввел дорожный налог. А топливный акциз теперь идет куда-то в бюджет».



Фото: Signal project

Здание, на стене которого изображен Мясникович, находится на улице Дружной. Наклейку уже заметили — и активно фотографируются на ее фоне.

Фото: Signal project



Фото: Signal project

Напомним, 5 марта аппликация с надписью «Это я автор налога на безработных» и изображением Марианны Щеткиной, ныне члена Совета Республики, а раньше министра труда и социальной защиты, появилась на заборе в центре Минске. Наклейка долго не продержалась: ее оперативно закрасили коммунальные службы. На следующий день на месте граффити появилась надпись «Ну вы же сами все понимаете», но и ее очень быстро ликвидировали.

12 марта в Мозыре появились граффити с изображениями Марианны Щеткиной и Михаила Мясниковича и надписями «Это я автор налога на безработных», «Это я повысил коммуналку, а зарплаты нет».