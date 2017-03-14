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Жители Сморгони и экологи выступают против расширения производства компании "Кроноспан"
15.03.2017 09:09 — Новости Общества | Tut.by
Жители Сморгони и экологи выступают категорически против расширения производства компании «Кроноспан» в Сморгони (Гродненская область),
12 марта в Сморгонском райисполкоме завершилось общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) расширения деятельности предприятия в Сморгони, где планируется размещение новой линии по производству и покраске ламината и МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности).
13 марта группа граждан направила в исполком коллективное обращение, в котором отмечается, что жители Сморгони и деревень, находящихся в радиусе пяти километров от ИООО «Кроноспан», уже ощущают на себе вредное воздействие производства и выступают против размещения еще одного вредного предприятия в районе.
Представители экологических организаций отмечают, что уже сейчас фоновое содержание загрязняющих веществ превышает среднегодовую предельно допустимую концентрацию (по оксиду углерода — почти в два раза). Кроме того, в отчете об ОВОС не приведен расчет выбросов тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей. Не откорректирован проект санитарно-защитной зоны, в то время как на территории ИООО «Кроноспан» планируется размещение предприятия аналогичного профиля, что повлечет значительное увеличение валового выброса от производственного узла в целом.
Экологи отмечают, что отчет об ОВОС не содержит расчета долгосрочного воздействия планируемого промышленного производства на лесной фонд и в нем некорректно рассчитан выброс формальдегида от энергетической установки при сжигании формальдегидсодержащих отходов. Не произведена оценка возможных неблагоприятных последствий (шумовое, вибрационное и другие типы вредного воздействия) на места обитания видов, включенных в Красную книгу Беларуси и подлежащих особой охране.
В заявлении отмечается, что на местный полигон планируется ежегодно отправлять более 2 тыс. тонн отходов древесной золы, содержащей формальдегид и тяжелые металлы. Это составляет около 15% среднегодового количества отходов, захораниваемых там сейчас.
Эксперты подчеркивают: согласно законодательству не допускается размещать, проектировать, осуществлять строительство и эксплуатацию объектов, в составе выбросов которых присутствуют загрязняющие вещества с превышением нормативов для соответствующей территории.
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12 марта в Сморгонском райисполкоме завершилось общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) расширения деятельности...
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