Жители Сморгони и экологи выступают категорически против расширения производства компании «Кроноспан» в Сморгони (Гродненская область), сообщили БелаПАН в экологическом товариществе «Зеленая сеть». Экологи и местные активисты считают , что расширение производства может привести к существенным негативным последствиям для окружающей среды и здоровья населения страны.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY, носит иллюстративный характер

12 марта в Сморгонском райисполкоме завершилось общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) расширения деятельности предприятия в Сморгони, где планируется размещение новой линии по производству и покраске ламината и МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности).

13 марта группа граждан направила в исполком коллективное обращение, в котором отмечается, что жители Сморгони и деревень, находящихся в радиусе пяти километров от ИООО «Кроноспан», уже ощущают на себе вредное воздействие производства и выступают против размещения еще одного вредного предприятия в районе.

Представители экологических организаций отмечают, что уже сейчас фоновое содержание загрязняющих веществ превышает среднегодовую предельно допустимую концентрацию (по оксиду углерода — почти в два раза). Кроме того, в отчете об ОВОС не приведен расчет выбросов тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей. Не откорректирован проект санитарно-защитной зоны, в то время как на территории ИООО «Кроноспан» планируется размещение предприятия аналогичного профиля, что повлечет значительное увеличение валового выброса от производственного узла в целом.

Экологи отмечают, что отчет об ОВОС не содержит расчета долгосрочного воздействия планируемого промышленного производства на лесной фонд и в нем некорректно рассчитан выброс формальдегида от энергетической установки при сжигании формальдегидсодержащих отходов. Не произведена оценка возможных неблагоприятных последствий (шумовое, вибрационное и другие типы вредного воздействия) на места обитания видов, включенных в Красную книгу Беларуси и подлежащих особой охране.

В заявлении отмечается, что на местный полигон планируется ежегодно отправлять более 2 тыс. тонн отходов древесной золы, содержащей формальдегид и тяжелые металлы. Это составляет около 15% среднегодового количества отходов, захораниваемых там сейчас.

Эксперты подчеркивают: согласно законодательству не допускается размещать, проектировать, осуществлять строительство и эксплуатацию объектов, в составе выбросов которых присутствуют загрязняющие вещества с превышением нормативов для соответствующей территории.

Напомним, в апреле 2016 года специалисты инспекции оштрафовали иностранное предприятия по выпуску ламината и древесно-стружечных плит на 103 млн белорусских рублей. Инспекторы уверены — именно «Кроноспан» виновен в загрязнении реки Вилия. Слив загрязняющих веществ, в том числе и формальдегидов, произошел рядом с территориями двух крупных предприятий — ОАО «Сморгонский агрегатный завод» и ИООО «Кроноспан». В процессе проверки было выяснено, что кто-то самовольно сделал врезку в канализационную систему перового предприятия, через которую, как предположили инспекторы, и был произведен слив загрязняющих веществ.

ИООО «Кроноспан» было признано виновным в загрязнении водоема. Однако на предприятии с такими выводами природоохраны не согласились и пошли в суд, чтобы опротестовать данное решение.