В водоеме вблизи деревни Ямное обнаружили тело пропавшей 35-летней многодетной матери-одиночки Александры Мальцевой, которая 19 декабря пропала без вести по дороге с работы домой. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.



Фото: Медиа-Полесье

По предварительной информации, на теле женщины не было обнаружено признаков насильственной смерти. Точную причину гибели установят эксперты.

Александра Мальцева родилась в Красноярске , а затем переехала в Беларусь, где жила с мужем и двумя детьми. После гибели супруга семья отправилась в агрогородок Струга Столинского района. Женщина одна воспитывала четверых детей: девочек 6 и 9 лет, а также двух мальчиков 14 и 16 лет.

В день своего исчезновения, 19 декабря, Александра Мальцева вышла с работы, но домой так и не вернулась. Как сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома, ее местонахождение до сих пор не установлено.

В Беларуси родственников у семьи нет, поэтому после изъятия детей перевезли в социально-педагогический центр в рабочем поселке Речица.

Сотрудникам отдела образования, спорта и туризма Столинского райисполкома удалось разыскать ближайшую родственницу детей — их бабушку по материнской линии. Она проживает в России, в городе Красноярске, и выразила готовность взять на себя заботу о детях.

В ближайшее время родственница приедет из России в Столинский район для оформления документов, необходимых для международной опеки. Пока дети Александры Мальцевой находятся в социально-педагогическом центре в городском поселке Речица, сообщили TUT.BY в отделе образования, спорта и туризма райисполкома.