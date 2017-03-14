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В Столинском районе обнаружили тело пропавшей многодетной матери
15.03.2017 09:58 — Новости Общества | Tut.by
В водоеме вблизи деревни Ямное обнаружили тело пропавшей 35-летней многодетной матери-одиночки Александры Мальцевой, которая 19 декабря пропала без вести по дороге с работы домой. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
По предварительной информации, на теле женщины не было обнаружено признаков насильственной смерти. Точную причину гибели установят эксперты.
Александра Мальцева
В день своего исчезновения, 19 декабря, Александра Мальцева вышла с работы, но домой так и не вернулась. Как сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома, ее местонахождение до сих пор не установлено.
В Беларуси родственников у семьи нет, поэтому после изъятия детей перевезли в социально-педагогический центр в рабочем поселке Речица.
Сотрудникам отдела образования, спорта и туризма Столинского райисполкома
В ближайшее время родственница приедет из России в Столинский район для оформления документов, необходимых для международной опеки. Пока дети Александры Мальцевой находятся в социально-педагогическом центре в городском поселке Речица, сообщили TUT.BY в отделе образования, спорта и туризма райисполкома.
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По предварительной информации на теле женщины не было обнаружено признаков насильственной смерти.
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