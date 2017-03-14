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Директор столичного предприятия обвиняется в получении взятки

15.03.2017 10:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар — Sputnik. Управлением Следственного комитета по Минску расследуется уголовное дело в отношении директора коммунального унитарного специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Директор столичного предприятия обвиняется в получении взятки
© flickr.com/ American Advisors Group
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"Следствием установлено, что обвиняемый 1 марта текущего года принял от учредителя одного из обществ с дополнительной ответственностью взятку в размере 650 долларов США", — сказал Климович.

По его словам, незаконное денежное вознаграждение должностному лицу было передано за благоприятное решение вопроса по заключению и исполнению договора на поставку светофоров и светофорного оборудования от коммерческой организации.

"Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — отметил он.

По словам Климовича, в настоящее время проверяется информация о причастности обвиняемого к совершению иных эпизодов противоправной деятельности во время его работы в указанной должности.

 
Теги: Минск
 
 
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Денежное вознаграждение было передано обвиняемому за благоприятное решение вопроса по заключению и исполнению договора на поставку светофоров.

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