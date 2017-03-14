МИНСК, 15 мар — Sputnik. Переход на летнее время в этом году состоится в ночь с 25-го на 26-е марта. Согласно предписанию Европейского парламента и Совета, в Европе каждый год переводят часы на летнее время. Таким образом, летнее время традиционно сдвинется на час вперед относительно времени, по которому живет сейчас каждый пояс.

В каком времени находимся мы?

Весной и осенью стрелки часов в Беларуси переводили на протяжении 19 лет — с 1992 по 2011 год. В 2011-м Россия перешла на единое время, и наша страна последовала ее примеру. Однако 1 июля 2014 года Госдума РФ приняла решение вернуть в страну зимнее время. Беларусь в свою очередь отказалась от перевода стрелок часов — теперь время в наших странах совпадает, только соседи живут в зимнем времени, а мы — в летнем.

Еще в феврале "Минсктранс" скорректировал график международных маршрутов в связи с переходом Европы на летнее время. Учитывать изменения, которые произойдут во времени западных стран просят всех, кто путешествует, особенно в первые после перевода стрелок дни — именно в это время случается больше всего неприятностей, связанных с забывчивостью пассажиров о переходе многих стран на летнее время.

Велика ли экономия?

В некоторых странах до сих пор обсуждается вопрос целесообразности сезонного перевода часов, среди них — Германия и Латвия. Переход на летнее время в Европе объясняют экономической целесообразностью — многие эксперты считают, что эта процедура экономит электроэнергию на освещение в связи с тем, что световой день становится длиннее.

По приблизительным оценкам, сделанным РАО ЕЭС, перевод часов позволял экономить ежегодно около 4,4 млрд кВт·ч электроэнергии. В 1975 году Министерство транспорта США подсчитало, что потребление электроэнергии сокращалось на 1 %, а нефти — на 3 миллиона баррелей в месяц. Но спустя год Национальный институт стандартов и технологий США констатировал отсутствие особой экономии.

А если не переводить?

Из Европейских стран часы не переводит только Исландия и Беларусь, а в прошлом году от сезонного перевода отказалась и Турция — теперь там живут по летнему времени.

Противники "перевода" предлагают альтернативную стратегию. Ряд стран, отказавшихся от перевода времени, практикуют сдвиг начала работы на некоторых предприятиях на летний период. То есть, время не переводят, но работать начинают на час раньше. Впрочем, здесь есть нюансы. Японцы, которые также не переводят время, постановили, что работа на некоторых должностях, подразумевающая высокую сосредоточенность, должна начинаться только через 2 часа после восхода солнца — например, при сдаче экзаменов.