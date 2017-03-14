﻿ Эвакуация с крыши и вертолет на проспекте. В Минске прошли учения МЧС. 21.by
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Эвакуация с крыши и вертолет на проспекте. В Минске прошли учения МЧС

15.03.2017 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Пожар на верхних этажах, эвакуация работников и посетителей. Для отработки чрезвычайной ситуации специалисты МЧС задействовали пожарные расчеты и авиацию. Учения прошли сегодня в одном из торговых центров столицы.


Фото: МЧС Беларуси/twitter

Случайные прохожие могли наблюдать у ТЦ Galleria на проспекте Победителей в Минске не только спецтехнику. Над зданием кружили два вертолета.

«Отрбатывается момент эвакуации с крыши здания. Тяжелого пострадавшего транспортируем в больницу скорой помощи на вертолете, с посадкой машины на проспект», — рассказал аместитель начальника МГУ МЧС Виталий Дембовский.


Фото: Антон Мотолько/twitter

Оператор TUT.BY вел прямую трансляцию с места учений. Публикуем ее запись.

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В учениях были задействованы 15 единиц пожарно-спасательной техники. Работники и посетители торгового центра также стали активными участниками происходящего. По плану учений, часть людей оказалась отрезана пожаром от выходов из здания, и спасатели их вывели на крышу. Оттуда людей уже снимал вертолет.

 
Теги: Минск
 
 
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В учениях были задействованы 15 единиц пожарно-спасательной техники. Работники и посетители торгового центра также стали активными участниками происходящего.

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