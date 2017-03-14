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В Скиделе застрелили бешеную лису, которая нападала на собак

15.03.2017 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Переносчиком опасного заболевания оказалась лиса. Из-за выявленного факта в городе на протяжении двух месяцев будут проводиться мероприятия по локализации очага бешенства, сообщает газета «Перспектива».


Фото: «СБ», носит иллюстративный характер

Лисица забежала на частное подворье и начала нападать на собак, рассказала врач-эпидемиолог Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ирина Михнова. Увидев это, хозяева поспешили расправиться с незваной гостьей. О случившемся сообщили в ветслужбу.

Лабораторные исследования подтвердили, что животное болело бешенством. К счастью, контакта с жителями у лисы не было. На протяжении двух месяцев в Скиделе будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия по профилактике бешенства, в том числе внеплановый отлов безнадзорных животных и вакцинация домашних питомцев.

 — В текущем году в Гродненском районе это первый случай бешенства, — рассказала ветврач-эпизоотолог Гродненской райветстанции Ольга Трофимова.

В последние годы в районе наблюдается спокойная ситуация по бешенству. Однако из практики специалисты делают выводы, что с периодичностью в 3−4 года вспышки бешенства лис повторяются, поэтому жителям стоит быть бдительными и своевременно делать прививку своим питомцам.

 
 
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Переносчиком опасного заболевания оказалась лиса. Из-за выявленного факта в городе на протяжении двух месяцев будут проводиться мероприятия по локализации очага...

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