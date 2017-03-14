МИНСК, 15 мар — Sputnik. Отец сбежавших в Хабаровск витебских подростков забрал младших детей домой, но старший сын отказался возвращаться и продолжил путешествие.

Трех детей из Витебска — двух братьев 18 и 16 лет, а также их 15-летнюю сестру — российские полицейские сняли с поезда во вторник 14 марта в Хабаровске, спустя неделю после их исчезновения из Витебска. На поиск Руслана, Тимура и Екатерины Дивиных были ориентированы сотрудники правоохранительные органы не только Беларуси, но и РФ.

"Сотрудники Хабаровской транспортной полиции вернули в семью подростков, объявленных в розыск в городе Витебске Республики Беларусь", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что 16-летний подросток и его 15-летняя сестра поддались на уговоры старшего брата и ушли из дома, чтобы увидеть Владивосток. Ребята позже признались, что не рассчитывали, что путешествие окажется таким долгим.

"Несовершеннолетние были помещены в Центр оказания помощи семьи и детям города Хабаровска. 18-летний брат подростков от помещения в Центр отказался и продолжил путешествие. В настоящее время несовершеннолетние переданы отцу, который экстренно прилетел в Хабаровск", — добавила Волк.

В Общественном совете при Управлении на транспорте МВД России отцу подростков и им самим помогли разместиться в одной из хабаровских гостиниц, а после организовал для них небольшую экскурсию по городу.

Что произошло

Следственным комитетом по Витебской области возбуждено уголовное дело, по факту пропажи трех детей: подростки — сестра и два брата — пропали 7 марта. С заявлением об их исчезновении в милицию обратилась мать. Женщина рассказала правоохранителям, что утром ее дети — 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Екатерина — ушли в школу, но так там и не появились. Домой ребята не вернулись — оставили записку, взяли деньги и паспорта и уехали. Дома они оставили и телефоны.

Позже выяснилось, что подростки купили билеты на поезд "Москва-Владивосток", но в Хабаровске правоохранительные органы сняли подростков с поезда. Ребята ушли из дома седьмого марта, с родителями они встретились спустя неделю, 15 марта.