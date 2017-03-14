Возбуждено сразу несколько уголовных дел в отношении 38-летнего жителя Борисова. Его подозревают в хищении денег шести жилищно-строительных кооперативов на общую сумму более 400 тысяч рублей (по актуальному курсу — более 200 тысяч долларов). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Факты хищений вскрыли сотрудники финансовой милиции и комитета госконтроля во время совместной проверки финансово-хозяйственной деятельности кооперативов.

По данным следствия, бухгалтер нескольких ЖСПК под видом возврата паевых взносов перечислял деньги членов кооперативов на личные расчетные счета, а также открытые на имя родственников и знакомых. После этого деньги обналичивали и передавали фигуранту.

— В общей сложности за несколько лет со счетов кооперативов было похищено более 400 тысяч рублей, — рассказывают следователи и представители Департамента финансовых расследований КГК.

Уголовные дела объединены в одно производство. Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно, в особо крупном размере). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Фигурант заключен под стражу.

На коттедж и автомобиль бухгалтера наложен арест в целях обеспечения причиненного ущерба. Кроме того, сам фигурант добровольно возместил ущерб на сумму более 40 тысяч рублей.

Следователи допрашивают свидетелей, изучается документация, проводятся криминалистические экспертизы.