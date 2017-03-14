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За консульской помощью в посольство РБ в РФ Баранчик не обращался

15.03.2017 14:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар — Sputnik. О задержании редактора информационного агентства Regnum Юрия Баранчика в посольстве Беларуси в РФ узнали из СМИ, сообщил Sputnik советник-посланник посольства Беларуси в России Павел Легкий.

За консульской помощью в посольство РБ в РФ Баранчик не обращался
© Фото: страница Юрия Баранчика / Facebook
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"Информацию о задержании мы узнали из СМИ. Сейчас эта информация проверяется. Обращения за консульской помощью пока не было. Если будет, такая помощь будет оказана", — сказал Легкий.

Regnum утром 15 марта подтвердил задержание своего шеф-редактора, который в Беларуси, по информации агентства, обвиняется в разжигании межнациональной розни.

Скандал вокруг Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией агентством ряда материалов. Правоохранительные органы Беларуси задержали трех граждан, которые под псевдонимами писали статьи на белорусскую тему — преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрий Павловец, школьный сторож из Бреста Дмитрий Алимкин и минчанин Сергей Шиптенко. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 УК "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", в настоящее время все трое находятся под стражей. Как ранее сообщил СК Беларуси, "нанимателем" задержанных был именно Баранчик, который постоянно проживает в Беларуси.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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О задержании редактора агентства Regnum в белорусском дипломатическом представительстве в России узнали из СМИ.

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