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За консульской помощью в посольство РБ в РФ Баранчик не обращался
15.03.2017 14:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар — Sputnik. О задержании редактора информационного агентства Regnum Юрия Баранчика в посольстве Беларуси в РФ узнали из СМИ, сообщил Sputnik советник-посланник посольства Беларуси в России Павел Легкий.
"Информацию о задержании мы узнали из СМИ. Сейчас эта информация проверяется. Обращения за консульской помощью пока не было. Если будет, такая помощь будет оказана", — сказал Легкий.
Regnum утром 15 марта подтвердил задержание своего шеф-редактора, который в Беларуси, по информации агентства, обвиняется в разжигании межнациональной розни.
Скандал вокруг Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией агентством ряда материалов. Правоохранительные органы Беларуси задержали трех граждан, которые под псевдонимами писали статьи на белорусскую тему — преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрий Павловец, школьный сторож из Бреста Дмитрий Алимкин и минчанин Сергей Шиптенко. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 УК "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", в настоящее время все трое находятся под стражей. Как ранее сообщил СК Беларуси, "нанимателем" задержанных был именно Баранчик, который постоянно проживает в Беларуси.
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О задержании редактора агентства Regnum в белорусском дипломатическом представительстве в России узнали из СМИ.
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